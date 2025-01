Prvá zahraničná cesta sýrskej vlády viedla do Saudskej Arábie

Rijád/Damask 2. januára (TASR) - Delegácia novej sýrskej vlády sa vo štvrtok v Saudskej Arábie stretla s tamojšími vládnymi prdstaviteľmi. Ide o prvú zahraničnú návštevu sýrskych predstaviteľov od zvrhnutia vlády prezidenta Bašára Asada minulý mesiac a signalizuje to zlepšenie vzťahov medzi obomi krajinami, TASR píše na základe správ agentúr AFP a DPA.



Vo štvrtok podľa saudskoarabskej štátnej televízie prijal minister zahraničných vecí Fajsal bin Farhat v Rijáde nového faktického sýrskeho lídra Ahmada Šaru, ktorého sprevádzali minister obrany a šéf spravodajskej služby. Šara je lídrom islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) dominovala povstaleckej ofenzíve a pri zosadení prezidenta Asada.



Už v stredu sýrsky minister zahraničných vecí Asad Hasan Šíbání vyjadril nádej, že návšteva otvorí "novú, svetlú stránku" v sýrsko-saudských vzťahoch.



V minulotýždňovom rozhovore Šara povedal, že Saudská Arábia "bude určite zohrávať veľkú úlohu v budúcnosti Sýrie," pričom poukázal na "veľkú investičnú príležitosť pre všetky susedné krajiny".



Saudská Arábia v stredu spustila letecký transport humanitárnej pomoci do Sýrie. OSN odhaduje, že na pomoc je v krajine odkázaných viac ako 16 miliónov ľudí, čo je najviac od začiatku občianskej vojny v roku 2011.



Saudská Arábia v roku 2012 prerušila vzťahy s vládou prezidenta Asada a na začiatku občianskej vojny podporovala povstalcov, ktorí sa snažili zvrhnúť Asada. Minulý rok Rijád obnovil vzťahy s Asadovou vládou a prispel aj k návratu Sýrie do Ligy arabských štátov. Tým ukončil jej regionálnu izoláciu.