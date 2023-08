Prvá, zatiaľ aj posledná, svadba vo vesmíre sa odohrala pred 20 rokmi

Moskva/Houston 10. augusta (TASR) - Nijaký iný svadobný pár si nepovedal svoje "áno" tak, ako kozmonaut Jurij Malenčenko a Jekaterina Dmitrijevová. Od historicky prvej svadby v kozme, hoc "len" na diaľku, uplynie vo štvrtok 10. augusta 20 rokov.



Svadba sa mala pôvodne konať v auguste 2003 po plánovanom návrate Jurija Malenčenka z jeho v poradí tretej vesmírnej misie. Rodák z ukrajinského mesta Chruščov (od roku 1969 nesie názov Svetlovodsk) absolvoval šesť letov do vesmíru, pričom na orbite strávil celkove 827 dní 9 hodín 23 minút.



Jekaterina Dmitrijevová emigrovala spolu s rodičmi ako štvorročná do Spojených štátov zo Sovietskeho zväzu. So svojim nastávajúcim sa zoznámila v apríli 2002 počas večierku konanom na počesť výročia letu Jurija Gagarina do vesmíru. Ten sa konal v Johnsonovom vesmírnom stredisku v texaskom Houstone, kde pracovala jej matka. Jurij Malenčenko sa vtedy pripravoval v Houstone na svoj tretí let do vesmíru a štyri mesiace pred štartom, ktorý sa uskutočnil 26. apríla 2003, požiadal svoju vyvolenú o ruku.



Kozmonaut sa však až vo vesmíre dozvedel, že let im o dva mesiace predĺžili, a keďže sobáš nechceli odkladať, rozhodli sa vstúpiť do stavu manželského na diaľku, prostredníctvom satelitného prenosu. Podľa zákonov amerického štátu Texas totiž k svadbe mohlo dôjsť aj vtedy, keď sa na nej nemohol ženích z vážnych dôvodov osobne zúčastniť.



Slávnostný okamih nastal 10. augusta 2003. V deň svadby hľadeli na seba ženích a nevesta cez obrazovky monitorov. V tom čase 41-ročný kozmonaut sa nachádzal na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) a jeho snúbenica, 27-ročná Jekaterina Dmitrijevová, bola v kozmickom stredisku NASA v Houstone. Ženích sa ale taktiež nachádzal na Zemi, a síce jeho kartónová podobizeň v životnej veľkosti.



Nevesta, vysoká brunetka, oblečená v klasických svadobných šatách si sama navliekla obrúčku a poslala vzdušný bozk svojmu ženíchovi, lietajúcom vo vesmíre viac ako 400 kilometrov nad ňou. Kozmonaut, oblečený v štandardnej uniforme, ku ktorej si zobral motýlika, urobil vzápätí to isté.



Svedkom ženícha bol jeho kolega, americký astronaut Edward Lu, ktorý sa taktiež nachádzal na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Dokonca na prenosnej klávesnici zahral aj svadobný pochod. Na ceremónii v Houstone podpísal v mene ženícha dokumenty americký právnik.



Zatiaľ čo NASA mladomanželov podporila, ruská strana neskrývala svoj údiv, tvrdiac, že ich Jurij Malenčenko dostal do veľmi nepríjemnej situácie. Snažila sa ho presvedčiť, aby svadbu odložil, pokiaľ sa nevráti na Zem. "Nezakázali sme mu to urobiť, ale musí sa správať ako kozmonaut, a nie ako filmová hviezda," vyhlásil veliteľ vojenských vzdušných síl Ruska generál Vladimir Michajlov. Podľa Moskvy ruský dôstojník, ktorý má prístup k štátnemu tajomstvu by mal na svadbu s občiankou druhého štátu dostať najskôr súhlas a urobiť tak iba na zemi.



Po návrate ženícha z kozmu (loď Sojuz TMA-2 pristála na Zemi 28. októbra 2003) sa mladomanželia o dva mesiace stretli a následne odišli žiť do Ruska. V roku 2006 sa im narodila dcérka Kamila.



Avšak vesmírna svadba predsa len mala svoje dôsledky. Po nej sa v kontraktoch kozmonautov objavil bod, ktorý im zakazoval svadobné ceremónie na orbite.







