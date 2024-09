Prvé dodávky vakcín proti opičím kiahňam dorazia do Konga vo štvrtok

Kinshasa 4. septembra (TASR) - Konžská demokratická republika (KDR) očakáva prvú dodávku vakcín proti vírusovej infekcii opičích kiahní (mpox) vo štvrtok a ďalšiu v sobotu. V stredu o tom informoval vedúci tímu pre zvládanie pandémie opičích kiahní v krajine Cris Kacita, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



KDR sa stala epicentrom pandémie infekčného ochorenia, pre ktoré WHO vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. Úsilie o zastavenie šírenia však obmedzuje nedostatok vakcín. Očakávané dodávky by tak pomohli africkým krajinám, ktoré nemajú prístup k očkovacím látkam po globálnej pandémii v roku 2022. Pokiaľ dorazia vakcíny ešte tento týždeň, s prvou vlnou očkovania by sa mohlo začať už 8. októbra, ozrejmil Kacita.



Spustenie očkovacej kampane predstavuje veľkú výzvu pre miestne zdravotnícke orgány. Dávky musia byť skladované pri teplote -90 stupňov Celzia a očakáva sa tiež neochota ľudí podstúpiť očkovanie.



"Vakcína nebude distribuovaná hneď po jej dodaní," priznal Kacita. "Musíme (najprv) komunikovať, aby obyvateľstvo očkovanie prijalo," vysvetlil vedúci tímu a dodal, že šesť cieľových provincií má kapacity na to, aby dodávky uskladnilo v požadovaných podmienkach.



Opičie kiahne sa zvyčajne prejavujú príznakmi podobnými chrípke a na pokožke sa zároveň vytvárajú hnisavé lézie. Vírus môže spôsobiť aj smrť. Od začiatku tohto roka do 31. augusta bolo zaznamenaných 19.710 možných prípadov ochorenia. Oficiálne sa potvrdilo 5041 z nich a 655 bolo smrteľných.



"K najväčším stratám na životoch dochádza vo vidieckych oblastiach. Sú to odľahlé lokality, kde nie je žiadna pomoc," uviedol nemenovaný lekár z KDR. Dodal, že úspech kampane bude závisieť od zaočkovania ľudí, ktorí sú v blízkom kontakte s pozitívnymi osobami. V mnohých oblastiach, však nie sú k dispozícii potrebné zdroje.



"Nemôžeme mať laboratóriá na miestach bez vody a elektriny. Toto je slabina súčasného dohľadu, chýbajúce možnosti preverenia potenciálnych prípadov v laboratóriu," dodal.