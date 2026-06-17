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Prvé iránske ropné tankery opustili oblasť námornej blokády USA
Ide o prvý vývoz iránskej ropy v priebehu dvoch mesiacov.
Autor TASR
Teherán 17. júna (TASR) - Prvé tankery prevážajúce iránsku ropu opustili oblasť americkej blokády v Hormuzskom prielive, uviedla v stredu webová stránka zaoberajúca sa sledovaním lodnej dopravy TankerTrackers. Podľa nej ide o prvý vývoz iránskej ropy v priebehu dvoch mesiacov, informuje TASR na základe agentúry AFP.
„Najmenej dva supertankery typu VLCC patriace Iránskej národnej tankerovej spoločnosti (NITC) s názvami DIONA (9569695) a HERO2 (9362073) opustili oblasť blokády amerického námorníctva s celkovým nákladom 3,8 milióna barelov iránskej ropy,“ potvrdila TankerTrackers na sieti X s odvolaním sa na údaje z digitálneho sledovania, ktoré potvrdili satelitné snímky.
Webová stránka neskôr dodala, že aj tretí tanker spoločnosti NITC „prekročil líniu blokády s jedným miliónom barelov iránskej ropy“.
Spojené štáty a Irán v piatok podpíšu dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe vo švajčiarskom horskom rezorte Bürgenstock. Podrobnosti o dohode sú podľa AFP stále nejasné, no americký prezident Donald Trump v utorok avizoval, že memorandum ukončuje dvojmesačnú námornú blokádu iránskych prístavov a znovu otvára Hormuzský prieliv.
Predpokladá sa, že tento krok bude mať okamžitý dopad na svetovú ekonomiku. Hormuzský prieliv je totiž dôležitou námornou trasou na prepravu ropy a zrušenie americkej vojenskej blokády by malo priniesť pokles napätia a neistoty na energetických trhoch.
„Najmenej dva supertankery typu VLCC patriace Iránskej národnej tankerovej spoločnosti (NITC) s názvami DIONA (9569695) a HERO2 (9362073) opustili oblasť blokády amerického námorníctva s celkovým nákladom 3,8 milióna barelov iránskej ropy,“ potvrdila TankerTrackers na sieti X s odvolaním sa na údaje z digitálneho sledovania, ktoré potvrdili satelitné snímky.
Webová stránka neskôr dodala, že aj tretí tanker spoločnosti NITC „prekročil líniu blokády s jedným miliónom barelov iránskej ropy“.
Spojené štáty a Irán v piatok podpíšu dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe vo švajčiarskom horskom rezorte Bürgenstock. Podrobnosti o dohode sú podľa AFP stále nejasné, no americký prezident Donald Trump v utorok avizoval, že memorandum ukončuje dvojmesačnú námornú blokádu iránskych prístavov a znovu otvára Hormuzský prieliv.
Predpokladá sa, že tento krok bude mať okamžitý dopad na svetovú ekonomiku. Hormuzský prieliv je totiž dôležitou námornou trasou na prepravu ropy a zrušenie americkej vojenskej blokády by malo priniesť pokles napätia a neistoty na energetických trhoch.