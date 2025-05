Prvé kolo prezidentských volieb podľa exit pollov vyhral Simion

Bukurešť 4. mája (TASR) - V prvom kole opakovaných prezidentských volieb v Rumunsku podľa exit pollov zvíťazil krajne pravicový kandidát George Simion so ziskom približne 30 percent hlasov. Crin Antonescu a Nicušor Dan získali podľa prieskumov obaja približne 21 percent hlasov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy webu France24 a agentúr AP, Agerpres, AFP a Reuters.



Líder krajne pravicovej Aliancie za zjednotenie Rumunov (AUR) George Simion podľa viacerých exit pollov získal medzi 30 až 33 percentami hlasov. V druhom kole volieb naplánovanom na 18. mája by sa proti nemu mal postaviť jeden z dvojice kandidátov Crin Antonescu (proeurópsky blok Rumunsko, Vpred!) a Nicušor Dan (nezávislý), ktorí podľa prieskumov získali obaja okolo 21 až 23 percent.



Vo voľbách podľa úradov hlasovalo vyše 53 percent oprávnených voličov, teda približne 9,5 milióna ľudí. Ďalších 973.000 ľudí hlasovalo zo zahraničia.



„Chcem sa z celého srdca poďakovať všetkým, ktorí sa rozhodli ma voliť na prvom mieste volebného lístka. Bol to akt odvahy, dôvery a solidarity. Som im vďačný a ubezpečujem ich, že ich dôveru nezradím.“ vyhlásil Simion po zverejnení exit pollov.



Prvé kolo prezidentských volieb 24. novembra 2024 prekvapivo vyhral Calin Georgescu, hoci mu predvolebné prieskumy pripisovali iba minimálnu podporu. Ústavný súd (ÚS) na základe informácií spravodajských služieb 6. decembra výsledky prvého kola volieb pre nelegálne zásahy do volebnej kampane na sociálnych sieťach anuloval.



Podľa zistení spravodajských služieb férovosť hlasovania narušilo Rusko prostredníctvom tisícov umelo vytvorených účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva obvinenia popiera. Rumunská jednotka na stíhanie organizovaného zločinu (DIICOT) začala po analýze odtajnených dokumentov vyšetrovanie Georgescovej kampane.



Rumunský ústavný súd 11. marca zamietol odvolanie 62-ročného Georgesca proti rozhodnutiu Ústrednej volebnej komisie (BEC). BEC jeho kandidatúru zrušila pre volebné manipulácie.