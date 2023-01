Prvé kolo prezidentských volieb v Česku skončilo, sčítavajú hlasy

Praha 14. januára (TASR) - Volebné miestnosti v Česku sa v sobotu o 14.00 h zatvorili a volebné komisie začali so sčítaním hlasov. Podľa Českého štatistického úradu (ČSÚ) by výsledky mali byť známe popoludní, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Odovzdané hlasy sčítajú okrskové volebné komisie, ktorých je takmer 15.000. Na organizácii hlasovania a sčítavania sa podieľa približne 100.000 občanov," uviedlo české ministerstvo vnútra.



Voľby sa zaobišli bez väčších problémov. Predsedovia volebných komisií uvádzali jediné komplikácie spočívajúce v tom, že si niektorí voliči zabudli doklad totožnosti.



Podľa spravodajského portálu iDNES.cz sa policajti z obvodného oddelenia Frýdek-Místek zaoberajú podnetom 56-ročnej ženy, ktorá poukázala na možné ovplyvňovanie volieb. Do schránok v jednom z vchodov na ulici Novodvorská totiž na základe oznámenia niekto vhadzoval listy s návodom, koho voliť.



Českí občania volili nového prezidenta aj za hranicami štátu. Ranný útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev však prerušil hlasovanie v prezidentských voľbách na tamojšej českej ambasáde. Volebná komisia sa musela schovať v kryte. Ako neskôr informoval zastupiteľský úrad všetci členovia komisie boli v poriadku. Voľby pokračovali približne po hodine.



Volebná účasť bola v prezidentských voľbách v niektorých okrskoch vyššia než v predchádzajúcich voľbách v roku 2018. Ako informovala česká stanica ČT24 v sobotu dopoludnia sa pohybovala medzi 50 a 55 percentami.



O post prezidenta Českej republiky sa uchádza osem kandidátov. Karel Diviš, Danuše Nerudová a Petr Pavel sú trojicou občianskych kandidátov, ktorým sa podarilo vyzbierať viac než 50.000 podpisov občanov. Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Tomáš Zima sú politickými kandidátmi, ktorých podporili poslanci či senátori.



Ak žiaden kandidát nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu z celkového počtu platných hlasov, 27. a 28. januára sa uskutoční druhé kolo volieb.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)