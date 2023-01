Prvé kolo prezidentských volieb v ČR vyhral Petr Pavel

Praha 14. januára (TASR) - Prvé kolo prezidentských volieb v Českej republike vyhral armádny generál vo výslužbe Petr Pavel. V druhom kole prezidentských volieb sa proti nemu postaví bývalý český premiér Andrej Babiš. TASR o tom informuje po sčítaní všetkých volebných hlasov na základe Českého štatistického úradu.



Výsledok prvého kola volieb bol veľmi tesný, pričom Pavel predbehol Babiša až tesne pred koncom prezidentského súboja po sčítaní hlasov z veľkých miest. Pavel napokon vyhral prvé kolo so ziskom 35,4 percenta hlasov a získal iba o 22.843 hlasov viac ako Babiš, ktorému odovzdalo hlas 34,99 percenta voličov.



Pavel získal najviac hlasov v hlavnom meste Praha, v Stredočeskom, Libereckom, Královohradeckom a Juhomoravskom kraji. V ostatných českých krajoch vyhral prvé kolo jeho súper Andrej Babiš.



Na treťom mieste sa umiestnila vysokoškolská pedagogička a ekonómka Danuše Nerudová so ziskom 13,92 percenta hlasov. Štvrtý bol Pavel Fischer so 6,75 percentami hlasov, za ktorým nasledovali Jaroslav Bašta (4,45 percent hlasov), Marek Hilšer (2,56 percent hlasov), Karol Diviš (1,35 percent hlasov) a Tomáš Zima (0,55 percent hlasov).



Volebná účasť v prvom kole volieb dosiahla 68,24 percenta hlasov, čo je viac ako v predchádzajúcich voľbách v roku 2018, keď v prvom kole volieb svoj hlas odovzdalo 61,92 percenta voličov.



Druhé kolo českých prezidentských volieb, v ktorom sa proti sebe postavia Pavel a Babiš, sa uskutoční 27. a 28. januára.