Prvé kolo prezidentských volieb v Rumunsku vyhral George Simion

Bukurešť 5. mája (TASR) — V nedeľňajšom prvom kole opakovaných prezidentských volieb v Rumunsku zvíťazil líder krajne pravicovej Aliancie za zjednotenie Rumunov (AUR) George Simion so ziskom vyše 40 percent hlasov. Na druhé miesto sa posunul primátor Bukurešti Nicušor Dan kandidujúci ako nezávislým s takmer 21 percentami hlasov, tretí skončil kandidát proeurópskej menšinovej vlády Crin Antonescu s približne 20 percentami. Vyplýva to z údajov z takmer 99 percent okrskov, ktoré zverejnila volebná komisia. Informovala o televízia Antena3 CNN.



Podľa týchto údajov Dan postúpil do druhého kola, ktoré sa uskutoční o dva týždne.



„Toto nie je len volebné víťazstvo,“ povedal 38-ročný Simion v prvej reakcii na výsledky. „Je to víťazstvo dôstojnosti Rumunska. Je to víťazstvo tých, ktorí sa nevzdali nádeje, tých, ktorí stále veria v Rumunsko, v slobodnú, rešpektovanú a suverénnu krajinu.“



Simion profitoval z nespokojnosti obyvateľstva s etablovanými politickými stranami. Je kritický voči EÚ a podporuje politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na rozdiel od Antonesca odmieta vojenskú pomoc susednej Ukrajine, ktorú napadlo Rusko. Jeho popularita je obzvlášť vysoká vo vidieckych oblastiach, ale aj v rumunskej diaspóre.



V Rumunsku má prezident zväčša reprezentatívne postavenie. Velí ozbrojeným silám a predsedá bezpečnostnej rade štátu, ktorá okrem iného rozhoduje o vojenskej pomoci. Funkčné obdobie hlavy štátu je obmedzené na dve päťročné obdobia.



Prvé kolo prezidentských volieb konané 24. novembra 2024 prekvapivo vyhral Calin Georgescu, hoci mu predvolebné prieskumy pripisovali iba minimálnu podporu. Ústavný súd však na základe informácií tajných služieb 6. decembra výsledky prvého kola volieb pre nelegálne zásahy do volebnej kampane na sociálnych sieťach anuloval a Georgesca z nich vylúčil.



Podľa ich zistení kampaň narušilo Rusko prostredníctvom tisícov umelo vytvorených účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva toto obvinenie popiera. Riaditeľstvo pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu (DIICOT) začalo po analýze odtajnených dokumentov vyšetrovanie Georgescovej kampane.



Zrušenie volieb spred piatich mesiacov označil Simion za „prevrat“ a z nezákonného zasahovania do kampane obvinil EÚ. Svoju kampaň prevažne online, aby oslovil vplyvnú skupinu rumunských voličov v zahraničí. Ako fanúšik Trumpa opakovane vyhlásil, že krajinu bude vždy klásť na prvé miesto, čím narážal jeho heslo „Urobme Ameriku opäť skvelou“.



Simion sľúbil, že ak vyhrá druhé kolo volieb, privedie Georgescua k moci. Vymenoval tri spôsoby, ako dosiahnuť tento cieľ - Referendum, predčasné voľby alebo vytvorenie koalície v parlamente, ktorá by ho vymenovala za premiéra.



Niekoľko rumunských úradov a niektorí prezidentskí kandidáti v nedeľu podľa rakúskej televízie ORF nahlásili útoky na svoje webové stránky. Weby vlády, ministerstva vnútra a spravodlivosti, ústavného súdu a ministerstva zahraničných vecí boli na krátky čas paralyzované tzv. DDoS útokmi, pri ktorých sa páchatelia snažia narušiť alebo znefunkčniť webovú stránku, sieť či inú online službu tým, že ju preťažia veľkým množstvom falošných alebo nevyžiadaných požiadaviek. K útokom sa prihlásila proruská hackerská skupina NoName057.