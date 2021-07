Prvé kolo rusko-amerických rokovaní bude 28. júla

Moskva 20. júla (TASR) - Rusko a Spojené štáty sa dohodli, že prvé kolo ich rokovaní o strategickej stabilite sa uskutoční 28. júla v Ženeve. V utorok o tom s odvolaním sa na svoje zdroje informoval ruský denník Kommersant.



Ako dodal, pre administratívu prezidenta USA Joea Bidena pôjde o prvé stretnutie tohto druhu.



Podľa Kommersantu by ruskú delegáciu na rokovaniach mal viesť námestník ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.



Meno vedúceho americkej delegácie zatiaľ nie je známe. Kommersant napísal, že Bonnie Jenkinsovú, ktorú Biden nominoval na post námestníčky ministra zahraničných vecí pre kontrolu zbraní a medzinárodnú bezpečnosť, zatiaľ americký Senát neschválil. Podľa informácií Kommersantu sa uvažuje aj o možnosti, že do Ženevy ako šéfka americkej delegácie odcestuje Wendy Shermanová, ktorá zastáva pozíciu prvej námestníčky ministra zahraničných vecí USA.



Prezidenti Ruska a USA, Vladimir Putin a Joe Biden, na svojom stretnutí v Ženeve 16. júna 2021 prijali spoločné vyhlásenie o strategickej stabilite, pričom v ňom potvrdili princíp, na ktorom sa sovietsky líder Michail Gorbačov a prezident USA Ronald Reagan dohodli v roku 1985 - že "v jadrovej vojne nemôžu byť víťazi, a preto by sa nikdy nemala rozpútať".



Prezidenti Putin a Biden tak v Ženeve oznámili začatie dvojstranného dialógu o strategickej stabilite, ktorý má položiť základ pre kontrolu zbraní a pre súbor opatrení na zníženie rizika v tejto oblasti, dodal Kommersant.