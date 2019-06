Prvé kolo súboja o post lídra konzervatívcov vyhral Boris Johnson

Do druhého kola hlasovania o post nového lídra britskej Konzervatívnej strany, ktorý sa stane aj britským premiérom prešlo sedem z desiatich kandidátov, informovala televízia Sky News. V prvom kole súboja zvíťazil britský exminister zahraničných vecí Boris Johnson (horný rad vľavo). Na druhom mieste skončil s výrazným odstupom minister zahraničných vecí Jeremy Hunt (43 hlasov, horný rad druhý zľava) a na treťom minister životného prostredia Michael Gove (horný rad tretí zľava), ktorého podporilo 37 poslancov. Foto: TASR/AP

Londýn 13. júna (TASR) - Britský exminister zahraničných vecí Boris Johnson s veľkým náskokom zvíťazil v prvom kole súboja o post nového lídra Konzervatívnej strany, ktorý sa stane aj britským premiérom. Do druhého kola hlasovania prešlo sedem z desiatich kandidátov, informovala televízia Sky News.Víťazného Johnsona v prvom kole hlasovania podporilo 114 konzervatívcov v Dolnej snemovni britského parlamentu. Na druhom mieste skončil s výrazným odstupom minister zahraničných vecí Jeremy Hunt (43 hlasov) a na treťom minister životného prostredia Michael Gove, ktorého podporilo 37 poslancov.Do druhého kola hlasovania, ktoré sa uskutoční 18. júna, postúpili ešte Dominic Raab (27 hlasov), Sajid Javid (23 hlasov), Matt Hancock (20 hlasov) a Rory Stewart (19 hlasov).Johnson sa na Twitteri poďakoval svojímv Konzervatívnej strane a vyjadril radosť zo svojho víťazstva v prvom kole.dodal.V prvom kole vypadli traja z celkového počtu desiatich kandidátov, a to Mark Harper (desať hlasov), Andrea Leadsomová (11 hlasov) a Esther McVeyová (deväť hlasov). Ani jeden z nich totiž nedosiahol požadované minimum 17 hlasov.Zo súboja už tým pádom vypadli všetky ženy, takže je jasné, že budúcim šéfom konzervatívcov a premiérom bude muž, uvádza Sky News.V prvom kole hlasovania odovzdalo hlasy všetkých 313 konzervatívnych poslancov.Skutočnosť, že Boris Johnson získal hneď v prvom kole 114 hlasov, podľa Sky News znamená, že určite bude jedným z dvojice finalistov, ktorí vzídu zo série hlasovaní konzervatívnych poslancov. Obaja finalisti budú musieť získať minimálne 105 hlasov.O nich budú následne hlasovať všetci členovia Konzervatívnej strany a vyberú z nich toho, kto nahradí odchádzajúcu premiérku Theresu Mayovú na čele strany aj vlády.Mesiac trvajúce hlasovanie poštou sa skončí 22. júla. Meno Mayovej nástupcu by mohlo byť následne oznámené už 23. júla.