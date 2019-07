Novým predsedom Európskeho parlamentu bude David Maria Sassoli

Profil nového predsedu EP

David Maria Sassoli sa narodil 30. mája 1956 vo Florencii. V 70. rokoch minulého storočia vyštudoval politológiu na Florentskej univerzite. Začínal ako agentúrny novinár a neskôr pracoval pre rímsky denník Il Giorno.



V Taliansku je známejší oveľa viac ako novinár než ako politik a to najmä vďaka tomu, že svojho času moderoval hlavnú televíznu spravodajskú reláciu "TG1". Údajne raz o sebe povedal: "Nie som hviezda, som veľmi nudný," citovala jeho slová nemecká tlačová agentúra DPA.



Na začiatku svojej novinárskej kariéry spolupracoval s rôznymi menšími denníkmi a tlačovými agentúrami. V roku 1985 začal pracovať v rímskej redakcii denníka Il Giorno. Od roku 1982 pôsobil v talianskej verejnoprávnej televízii RAI, kde sa venoval témam organizovanej kriminality a prisťahovalectva po páde východného bloku. V rokoch 1996 až 1997 viedol v televíznej stanici Rai 2 program "La cronaca in diretta", čo mu prinieslo ocenenie najlepší reportér.



Do politiky vstúpil v roku 2009, stal sa členom stredo-ľavicovej Demokratickej strany (PD), za ktorú v tom istom roku úspešne kandidoval za poslanca EP. Získal viac ako 400.000 hlasov, čo bol pre politického nováčika impozantný výsledok. V roku 2013 sa uchádzal o post primátora Ríma, ale vo voľbách ho porazil Ignazio Marino.



Poslancom EP sa stal aj po eurovoľbách v roku 2014. Sassoliho 1. júla 2014 zvolili za podpredsedu EP, zodopovedajúceho za rozpočet a európsko-stredomorskú politiku. Zároveň bol členom skupiny EP pre extrémnu chudobu a ľudské práva. Stál tiež za európskou železničnou reformou, ktorá v roku 2017 prispela k liberalizácii v železničnej doprave.



Spolu s Francescom Saveriom Romanom napísal knihu o únose a vražde talianskeho premiéra Alda Mora, ktorého v roku 1978 uniesli a zavraždili členovia ultraľavicovej organizácie Červené brigády.



V roku 2019 bol Sassoli opätovne zvolený za poslanca EP. Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D) ho 2. júla 2019 navrhla za predsedu EP. O deň neskôr 3. júla Sassoliho europoslanci zvolili za nového predsedu EP. Stal sa v poradí siedmym Talianom na tomto poste.



David Maria Sassoli (63) je známy ako progresívny katolík a od mladosti bol súčasťou rôznych katolíckych hnutí. Je ženatý s Alessandrou Vittorini, s ktorou má dve deti. Je veľkým fanúšikom ACF Fiorentina, najvýznamnejšieho futbalového klubu v jeho rodnom meste.

Štrasburg 3. júla (TASR) - Druhé kolo stredajších volieb nového predsedu Európskeho parlamentu (EP) rozhodlo, že novým šéfom zákonodarného zboru EÚ na obdobie najbližších 2,5 roka bude kandidát európskych socialistov David Maria Sassoli (63). Taliansky europoslanec získal 345 hlasov a potrebnú nadpolovičnú väčšinu.Končiaci predseda EP Antonio Tajani spresnil, že v druhom kole hlasovalo 704 europoslancov, z toho bolo 37 neplatných hlasov. Pri zohľadnení 677 platných hlasov musel víťaz získať nadpolovičnú väčšinu, čiže najmenej 334 hlasov.Podľa správy overovateľov volieb, ktorú prečítal Tajani, Sassoli nakoniec získal 345 hlasov, čiže prekročil nadpolovičnú väčšinu.Nemecká europoslankyňa Franziska "Ska" Kellerová (Zelení/Európska slobodná aliancia) získala 119 hlasov, španielska europoslankyňa Sira Regová (Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice/Severská zelená ľavica) dostala 43 hlasov a český europoslanec Jan Zahradil z politickej skupiny Európski konzervatívci a reformisti (ECR) 160 hlasov.Výsledok hlasovania europoslancov znamená, že po Talianovi Tajanim preberie túto funkciu ďalší Talian. Sassoli by ju mal zastávať do januára 2022, keď predsednícku štafetu by mal prebrať nominant liberálov-centristov z Obnovme Európu alebo z frakcie Zelených.