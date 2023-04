Prvé lietadlo RAF s evakuovanými Britmi odletelo zo Sudánu

Londýn 25. apríla (TASR) - Zo Sudánu v utorok odštartovalo prvé lietadlo britského Kráľovského letectva (RAF) s britskými občanmi. Do stredy rána by sa mali uskutočniť ďalšie dva evakuačné lety. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Sky News.



Hovorca britského premiéra Rishiho Sunaka povedal, že prvé lietadlo by malo pristáť na Cypre. V Sudáne, kde už desať dní prebieha ozbrojený konflikt, sa nachádza približne 4000 britských občanov.



Lietadlo RAF vyzdvihlo evakuovaných na menšom letisku v hlavnom meste Chartúm. Prednosť majú rodiny s deťmi, starší ľudia a osoby so zdravotnými problémami. Na letisko sa musia dopraviť svojpomocne; sprievod nie je zabezpečený.



O polnoci z pondelka na utorok začalo platiť 72-hodinové prímerie, ktoré sprostredkovali Spojené štáty a Saudská Arábia.



Britský minister zahraničných vecí James Cleverly povedal, že nie je možné predpovedať, ako dlho príležitosť na evakuáciu potrvá. Predchádzajúce prímeria boli porušené.



V Sudáne vypukli 15. apríla ťažké boje medzi armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú.



Zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Sudáne v utorok uviedol, že od začiatku konfliktu prišlo o život najmenej 459 ľudí a zranenia utrpelo ďalších 4072 osôb.