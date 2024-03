Prvé modlitby počas ramadánu prebehli v Rafahu v troskách mešity

Rafah 15. marca (TASR) - Skupina Palestínčanov absolvovala v meste Rafah v Pásme Gazy prvé piatkové modlitby počas posvätného mesiaca ramadán uprostred trosiek mešity, zničenej minulý mesiac izraelským leteckým útokom. Informoval o tom portál britského denníka The Guardian a pripojil aj fotografiu modliacich sa moslimov.



Od októbra, keď Izrael spustil odvetnú vojenskú operáciu proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, zabil v Pásme Gazy vyše 30.000 Palestínčanov a zničil aj najmenej 200 budov s kultúrnym a historickým významom vrátane mešít, cintorínov a múzeí.



"Ničenie tohto dedičstva v Pásme Gazy je aj ničením tradícií (Palestínčanov), ničením ich zvykov, ich kultúry," povedal pre Guardian archeológ Isber Sabrine, riaditeľ mimovládnej organizácie Heritage for Peace (Dedičstvo pre mier).



"Je to obrovské ničenie dedičstva, ktoré má zámerne odlúčiť ľudí z Pásma Gazy od ich územia. Je dôležité ho uchovať a obnoviť. Keď sa vojna zastaví, bude potrebné zhodnotiť, čo je zničené," upozornil archeológ.