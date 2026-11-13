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Prvé oddelenie v Rusku zverejnilo interný register Rosfinmonitoringu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Ľudskoprávna organizácia Prvé oddelenie poskytuje právnu, humanitárnu a informačnú pomoc ľuďom prenasledovaným štátom a zároveň podporuje politických väzňov a ich rodiny.

Autor TASR
Moskva 13. septembra (TASR) - Ruská služba pre finančný monitoring (Rosfinmonitoring) vytvorila neverejný register osôb „zapojených“ do „teroristických, extrémistických alebo podvratných“ aktivít. K 11. novembru obsahoval viac ako tritisíc osôb a ich bankové účty - ich majetok môže byť zablokovaný aj bez súdneho príkazu. TASR o tom píše podľa denníka Novaja gazeta Evropa.

Doteraz neprístupný register získala ľudskoprávna organizácia Prvé oddelenie a ponúka v ňom vyhľadávanie na svojom webe https://rfm.dept.one/. Rosfinmonitoring tam zaraďuje ľudí, ak existujú „dostatočné dôvody“ na podozrenie z účasti na terorizme, extrémizme alebo sabotáži prípadne ich financovania, pričom majetok týchto osôb sa zmrazí.

Samotný zákon však nedefinuje termín „dostatočné dôvody“, poznamenáva Prvé oddelenie. „Neexistujú žiadne kritériá na zaradenie do registra, môže tam byť zaradený ktokoľvek,“ vysvetľuje právnik ľudskoprávnej organizácie Jevgenij Smirnov.

Podľa aktivistov za ľudské práva sú obmedzenia prakticky identické s obmedzeniam pre osoby na verejnom zozname „extrémistov a teroristov“. Na ňom sa v súčasnosti nachádza takmer 19.000 osôb - pre nich to znamená zmrazenie bankových účtov a zablokovanie nakladania s vlastnými nehnuteľnosťami v Ruskej federácii, dostávať môžu iba mesačný „humanitárny príspevok“.

„Ak ste sa ocitli v registri, je čas myslieť na svoju bezpečnosť. V takejto situácii je dosť pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti bude proti vám začaté trestné stíhanie,“ povedal Smirnov. Dôvody zaradenia do registra a blokovania majetku pritom nemusia byť takto postihnutej osobe známe a aj v prípade odvolania na súde má zablokovaný majetok až do začatia konania.

Ľudskoprávna organizácia Prvé oddelenie poskytuje právnu, humanitárnu a informačnú pomoc ľuďom prenasledovaným štátom a zároveň podporuje politických väzňov a ich rodiny. V marci 2024 ju ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo do registra zahraničných agentov.
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