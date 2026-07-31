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PRVÉ ODHADY: Do španielskej Ceuty preniklo približne 49.000 migrantov
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
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Madrid 31. júla (TASR) - Do španielskej Ceuty na severe Afriky vstúpilo za posledných 24 hodín podľa odhadov približne 49.000 migrantov. Oznámilo to v piatok španielske ministerstvo vnútra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.