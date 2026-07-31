Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 31. júl 2026Meniny má Ignác
< sekcia Zahraničie

PRVÉ ODHADY: Do španielskej Ceuty preniklo približne 49.000 migrantov

.
Migranti prenikajú z Maroka do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike vo štvrtok 30. júla 2026. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 31. júla (TASR) - Do španielskej Ceuty na severe Afriky vstúpilo za posledných 24 hodín podľa odhadov približne 49.000 migrantov. Oznámilo to v piatok španielske ministerstvo vnútra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

HOMOLA: Chcem byť prvým Slovákom s Tour Card

VIDEO: Šutaj Eštok: Do Francúzska vyráža 20 slovenských hasičov

SAV: Prietok Dunaja na Devíne dosiahol historické minimum

HORÚČAVY SÚ TU: Nepodceňujte riziko úpalu a úžehu, varujú odborníci