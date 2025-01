Prvé pivo v plechovke sa v USA objavilo pred 90 rokmi

Richmond/Bratislava 24. januára (TASR) – Mnoho ľudí považuje vychutnanie si vychladeného piva počas letného dňa priamo z orosenej plechovky za znak najväčšej pohody. Je to však jeden z výdobytkov modernej civilizácie, ktorý sa zrodil z popola americkej prohibície pred necelým storočím. Prvé pivo v plechovkách uviedla pred 90 rokmi, 24. januára 1935, firma Gottfried Krueger Brewing Company.



Pivo je prastarý alkoholický nápoj známy človeku už od praveku. Výskum jaskyne Raqefet na hore Karmel na severe Izraela odhalil dôkazy, podľa ktorých ľudia poznali pivo už pred 13.000 rokmi. Uchovávanie potravín v hermeticky uzavretých nádobách objavil francúzsky kuchár Nicolas Appert po dlhom výskume až v roku v roku 1809 a trvalo ďalších viac ako 120 rokov, kým sa do konzerv podarilo „uväzniť“ pivo.



Prvé pokusy o plnenie piva do konzerv sa objavili už v roku 1909, narazili však na technické problémy. Prvým bol vysoký tlak, ktoré dokázalo pivo vytvoriť a dobové konzervy mu neboli schopné odolať, praskali a vybuchovali.



Aby toho však nebolo málo, pivo ničilo kovové nádoby aj iným spôsobom – koróziou. Pivo je mierne kyslý nápoj a svojím dlhodobým pôsobením rozkladalo železný plech použitý na výrobu konzerv. Problém s koróziou vyriešilo nanášanie vrstvy cínu na železný plech.



Neskôr sa k technologickým problémom pridružil aj tretí v podobe prohibície, ktorá sa bezmála 13 rokov snažila vykoreniť požívanie alkoholu v Spojených štátoch amerických. Neúspešne.



Prohibíciu 5. decembra 1933 oficiálne ukončil Dvadsiaty prvý dodatok Ústavy Spojených štátov amerických. Pivovar Gottfried Krueger Brewing Company ešte pred jej oficiálnym ukončením, 15. októbra 1933, vyrobila 2000 plechoviek piva Krueger’s Special Beer, ktoré rozposlala do domácností svojich verných zákazníkov a požiadala ich o hodnotenie. V tom čase bolo povolené variť pivo s maximálnym obsahom alkoholu 3,2 percenta (v minulosti osem stupňov).



Test dopadol úspechom – až 91 percent zákazníkov bolo spokojných a približne 85 percent uviedlo, že pivo v konzerve chutilo viac ako čapované, či ako fľaškové. Pivovar sa preto rozhodol rozbehnúť výrobu piva v konzervách na komerčnej úrovni.



Keď sa pivo v konzervách dostalo 24. januára 1935 po prvý raz na pulty obchodov, zákazníci si ho rýchlo obľúbili najmä pre vyššiu odolnosť konzerv v porovnaní so sklenenými fľašami. Rýchlo sa pridali aj ďalšie pivovary a do konca roka 1935 sa v konzervách predávalo už 37 pív. Spoločnosť Krueger’s takto ponúkala dve pivá – Krueger’s Finest Beer a Krueger’s Cream Ale.



Nasledujúce roky znamenali boom a prudký rozmach piva v konzervách. Na trhu sa objavovali konzervy rôznej veľkosti, objemu od 237 po 947 mililitrov (osem až 32 amerických dutých uncí) a spôsobu otvárania. Milovníci piva v prvých konzervách sa museli k svojmu obľúbenému nápoju prebojovať rovnako ako k iným konzervovaným potravinám – otváračom na konzervy. Pokyny boli uvedené priamo na plechovkách. Neskôr sa pivá začali plniť aj do plechoviek vybavených kužeľovým nástavcom pripomínajúcim hrdlo fľaše zakončeným náustkom rovnakého tvaru ako sklenené nádoby. Plechovky uzatváral bežný korunkový uzáver.



Búrlivý rozmach veľkostí, tvarov a farieb pivných plechoviek zabrzdila druhá svetová vojna. Civilné obyvateľstvo sa od 31. mája 1942 k pivu v plechovkách nedostalo, bolo totiž určené pre vojakov bojujúcich v zámorí. Zodpovedala tomu aj olivovo zelená farba plechoviek. Rozmach plechovkového piva mohol pokračovať až v roku 1946, keď americké úrady zrušili vojnové obmedzenia týkajúce sa pocínovaného plechu.



V 50. rokoch sa objavilo opäť niekoľko inovácií – v roku 1952 spoločnosť Meister Bräu uviedla na trh prvé súpravy plechoviek. Spoločnosť Storz priniesla v roku 1953 „pivo pre ženy“ Storzette, ktoré údajne nebolo také horké ako iné pivá a obsahovalo menej kalórií. V roku 1955 sa prestali vyrábať pivá v konzervách s pokynmi na otváranie a v plechovkách s kuželovým hrdlom uzavretých korunkovým uzáverom. Prvá celohliníková plechovka s papierovou etiketou sa objavila v roku 1958.



Ďalší vývoj piva v plechovkách kopíroval čoraz rýchlejšie napredujúci celkový technologický vývoj. V roku 1963 sa objavila prvá celohliníková plechovka s potlačou priamo na povrchu (nie na etikete). O rok neskôr, v roku 1964, sa objavila prvá plechovka s objemom jedného amerického galónu (3,79 litra). Ešte pred koncom desaťročia, v roku 1969, predaj plechovkového piva po prvý raz prekonal predaj fľaškového piva.



V roku 1970 vznikla oficiálna organizácia zberateľov plechoviek zvaná Americkí zberatelia pivných plechoviek (Beer Can Collectors of America – BCCA), ktorá sa neskôr premenovala na Americký klub pivovarníckych zberateľských predmetov (Brewery Collectibles Club of America – BCCA). Pivovary a obchodné spoločnosti si už predtým uvedomili, že plechovky možno využiť na marketingové účely, preto napríklad v roku uviedli na trh sedem plechoviek s pivom propagujúcim agenta 007. Neskôr sa na plechovkách objavil aj seriál Dallas (1981) alebo M. A. S. H. 4077 (1983). Umiestňovanie reklamy na plechovky s alkoholickými i nealkoholickými nápojmi je v súčasnosti už bežná prax.



Grafickú podobu plechoviek však ovplyvnili aj ďalšie faktory, napríklad vynález čiarového kódu a legislatíva. Čiarové kódy UPC sa na pivných plechovkách začínajú objavovať v roku 1975. O 13 rokov neskôr, v roku 1988, prichádza na plechovky aj povinné varovanie o alkoholických nápojoch.



Nové tisícročie so sebou tiež prinieslo niekoľko noviniek. V roku 2002 sa objavil prvý sladový nápoj obohatený kofeínom a tiež prvá plechovka z mikropivovaru. Prvá hliníková fľaša sa objavila v roku 2003 zásluhou spoločnosti Big Sky Brewing Co.. Od roku 2009 sa na trhu začali objavovať plechovky piva Coors Light s potlačou citlivou na teplotu – keď sa plechovka ochladila na určitú teplotu, plechovka zmenila farbu. Ďalší boom v dizajnoch plechoviek prinieslo zmenšovanie rozmerov liniek na plnenie piva do plechoviek. Vznikli nielen mobilné linky, ale tiež zariadenia pre domácnosti.



Neustále rastúci počet dostupných dizajnov plechoviek najviac zrejme oceňujú ich zberatelia. Guinnessova kniha rekordov v súčasnosti uvádza, že majiteľom najväčšej zbierky pivných plechoviek je William B. Christensen z mesta Madison v americkom štáte New Jersey, ktorého zbierku tvorí viac než 75.000 rôznych plechoviek z približne 125 rôznych krajín, kolónií a území, hoci neuvádza dátum zápisu rekordu. Magazín Forbes však 13. septembra 2021 priniesol informáciu, podľa ktorej Američan Jeff Lebo z Pennsylvánie nazbieral viac ako 100.000 rôznych plechoviek, hoci túto informáciu Guinnessova kniha neoverila. Potvrdzuje to však široké využitie a obľubu plechoviek na uchovávanie nápojov.