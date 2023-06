Prvé pojednávanie v Navaľného novej kauze bude 19. júna

Moskva/Praha 7. júna (TASR) — Prvé pojednávanie v novej kauze ruského opozičného politika Alexeja Navaľného je naplánované na 19. júna. Podľa rozhlasovej stanice Rádio Sloboda to v stredu potvrdila Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová.



Pojednávanie moskovského mestského súdu sa bude konať vo väzenskom tábore č. 6 (IK-6) vo Vladimírskej oblasti, kde si Navaľnyj odpykáva svoj trest.



Podľa Jarmyšovej bude prvé zasadnutie v prípade verejné, čo znamená, že novinári naň musia byť vpustení. Pripomenula to aj v súvislosti s tým, že 6. júna sa v IK-6 konalo predbežné pojednávanie v Navaľného novej kauze, na ktoré sa novinári nedostali.



Proti Navaľnému boli vznesené nové obvinenia podľa siedmich článkov trestného zákonníka. Najzávažnejším z nich je vytvorenie extrémistickej organizácie. Ruské orgány za ňu považujú Navaľným založenú nadáciu Fond boja proti korupcii (FBK) a sieť jeho štábov v regiónoch. Podľa tohto článku hrozí trest odňatia slobody až na desať rokov.



V novom prípade je Navaľnyj obvinený aj z výziev na extrémizmus, z financovania extrémizmu, zo zapojenia neplnoletých do nebezpečných činov, rehabilitácie nacizmu a zo založenia mimovládnej organizácie zasahujúcej do práv občanov.



Obvinenie podľa článku o terorizme bolo vyčlenené na samostatné konanie.



Samotný Navaľnyj a jeho spolupracovníci považujú tieto trestné stíhania za spolitizované.



Štyridsaťšesťročný Navaľnyj, ktorý odhaľoval korupciu ruského vedenia a organizoval masové protesty, bol zatknutý v januári 2021 po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou, z ktorej obvinil Kremeľ.



Navaľnyj najprv dostal trest 2,5 roka väzenia za porušenie pravidiel podmienečného trestu. Vlani ho odsúdili na deväťročný trest za podvod a pohŕdanie súdom.