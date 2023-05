Prvé predbežné výsledky naznačujú solídny náskok Erdogana

Ankara 14. mája (TASR) - Prvé čiastkové výsledky nedeľňajších volieb v Turecku naznačujú, že prezident Recep Tayyip Erdogan má solídny náskok pred svojím hlavným súperom, opozičným kandidátom Kemalom Kiličdaroglom. Po zrátaní hlasov z takmer 20 percent volebných miestností o tom informovali turecké štátne médiá, píše agentúra AP.



Na základe týchto čiastkových predbežných výsledkov získal Erdogan zhruba 55 percent odovzdaných hlasov, zatiaľ čo Kiličdaroglu 39 percent, informovala tlačová agentúra Aanadolu.



Hovorca Kiličdaroglovej strany však varoval, že ide len o predbežné výsledky. Správy, ktoré prichádzajú z jednotlivých volebných okrskov sú podľa neho naopak "mimoriadne pozitívne" pre opozíciu.



Ak by žiaden z prezidentských kandidátov nezískal viac než 50 percent hlasov, o víťazovi sa rozhodne až v druhom kole hlasovania, ktoré sa uskutoční 28. mája. Svoje hlasy mohlo v nedeľňajších prezidentských a parlamentných voľbách odovzdať približne 64 miliónov voličov, pričom sa vopred očakávala veľmi vysoká účasť.



Išlo o prvé voľby, v ktorých sa Erdogan o úrad hlavy štátu neuchádzal ako favorit. Predvolebné prieskumy totiž naznačovali veľmi tesný súboj medzi ním a sekulárnym opozičným vodcom Kemalom Kiličdaroglom. Podľa niektorých prieskumov by mohol Kiličdaroglu dokonca prekonať 50-percentnú hranicu potrebnú na víťazstvo už v prvom kole volieb.



Erdogan vopred prisľúbil, že bude rešpektovať akékoľvek demokratické rozhodnutie voličov. Na strane opozície sa totiž objavili obavy, že by tak v prípade svojej prehry urobiť nemusel. Spoločný kandidát šestice opozičných strán Kiličdaroglu prisľúbil, že ak sa mu podarí zvíťaziť, obnoví v Turecku demokraciu po rokoch autoritatívnej vlády Erdogana a jeho islamistickej strany.



V posledných voľbách vyhral Erdogan s náskokom 52,5 percenta a účasť predstavovala viac než 86 percent.