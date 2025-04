Prvé preteky spermií na svete sa uskutočnia v Los Angeles

Los Angeles 23. apríla (TASR) – Historicky prvé preteky spermií na svete sa uskutočnia 25. apríla v divadle Hollywood Palladium v Los Angeles. Organizátorom je start-up Sperm Racing založený skupinou mladých milionárov. TASR informuje na základe správy agentúry UPI.



Mikroskopických pretekárov podľa start-upu poskytnú zástupcovia dvoch vysokých škôl – Juhokalifornskej univerzity a Kalifornskej univerzity, obe z Los Angeles.



Preteky budú prebiehať pod kamerou pripevnenou k mikroskopu, ktorá bude sledovať postup spermií pri pokusoch prekročiť cieľovú čiaru. Celkový víťaz vzíde zo série troch pretekov, každý z nich bude komentovaný v reálnom čase. Pre návštevníkov sú tiež pripravené opakovania najlepších momentov, rebríčky a uzatváranie stávok u schválených partnerov.



„Preteky spermií nie sú iba o pretekajúcich sa spermiách (aj keď úprimne, tá predstava je na popukanie). Je o tom, aby sme zo zdravia urobili súťaž. Je to o tom, aby sme mužskú plodnosť zmenili na niečo, o čom ľudia budú skutočne chcieť hovoriť, čo budú chcieť sledovať a zlepšovať,“ uvádza Eric Ču, spoluzakladateľ Sperm Racing v manifeste start-upu.



„Zdravie sú preteky a každý si zaslúži šancu postaviť sa na štartovaciu čiaru,“ dodáva Ču.



Počet spermií u mužov klesá už niekoľko desiatok rokov, množstvo štúdií doteraz označovalo za vinníka chemické znečistenie.



Štúdia amerických vedcov z mája 2024 odhalila v 23 ľudských semenníkoch a 47 psích semenníkoch mikroplasty. Vedci sa domnievajú, že to môže mať súvis s poklesom počtu spermií u mužov po celom svete.



Predchádzajúci výskum zistil, že čiastočky mikroplastov prenikajú do ľudského tela v potrave, vode aj vo vdychovanom vzduchu. Vedci krátko predtým odhalili prítomnosť mikroplastov v ľudskej krvi, placente a materskom mlieku, čo poukazuje na rozsiahlu kontamináciu ľudských tiel mikroplastmi. Tie sa napríklad pri vdychovaní môžu zachytávať v tkanivách a spôsobovať zápaly podobne ako iné vzdušné kontaminanty.



Štúdia zverejnená v marci 2024 v časopise Nature varuje pred výrazne vyšším rizikom mŕtvice, infarktu a predčasnej smrti u ľudí, ktorých cievy boli kontaminované čiastočkami mikroplastov.