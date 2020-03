KORONAVÍRUS: Prvé prípady zaznamenali na Kube, v Bolívii a Hondurase

Mexiko 12. marca (TASR) - Kuba, Bolívia a Honduras potvrdili v stredu prvé prípady nákazy novým koronavírusom na svojom území. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že v Latinskej Amerike je už viac ako desať krajín zasiahnutých koronavírusom. Najviac prípadov zaznamenali v Brazílii (52) a Čile (23).



Kubánske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pozitívne na koronavírus testovali troch talianskych turistov po tom, ako sa u štyroch osôb z Lombardska prejavili respiračné problémy.



Bolívijský minister zdravotníctva Aníbal Cruz povedal, že pozitívny test mali dve ženy vo veku 60 a 64 rokov, ktoré nedávno cestovali do Talianska.



Ministerstvo zdravotníctva Hondurasu uviedlo, že koronavírus potvrdili u dvoch žien vo veku 37 a 42 rokov. Jedna sa vrátila zo Španielska, druhá zo Švajčiarska.



Argentína, Kolumbia a Peru oznámili, že cestujúcich z Číny, Talianska, zo Španielska a z Francúzska po príchode izolujú.



Salvádor zašiel podľa agentúry AFP ešte ďalej, keď prezident Nayib Bukele vyhlásil v stredu neskoro večer, že táto stredoamerická krajina zakáže na dobu 21 dní vstup všetkým cudzincom.



Koronavírus sa objavil v Číne koncom decembra a rýchlo sa rozšíril cez Áziu, pričom do stredy jeho výskyt zaznamenali v 113 štátoch a teritóriách. Latinská Amerika nebola zasiahnutá do 26. februára, keď prvý prípad ohlásila Brazília. Tento kontinent má stále iba okolo 150 registrovaných prípadov nákazy koronavírusom a dve úmrtia.



Na svete dosiaľ zaznamenali 124.000 prípadov infekcie a viac ako 4500 úmrtí, dodáva AFP.