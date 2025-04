Prvé prípady osýpok v tomto roku hlásili ďalšie tri štáty v USA

Washington 21. apríla (TASR) - Americké štáty Louisiana, Virgínia a Missouri v uplynulých dňoch hlásili prvé prípady osýpok v tomto roku. Po jednom prípade tak zaznamenalo už najmenej 27 štátov, pričom všetky súviseli s cestovaním do zahraničia. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy televíznej stanice ABC News.



Lousiana v sobotu oznámila prvý prípad osýpok u dospelého neočkovaného pacienta, ktorý vycestoval za hranice krajiny. Úrady sa snažia identifikovať všetkých, ktorí mohli byť v kontakte s touto osobou, uviedlo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Pacient nebol hospitalizovaný, no zostane v izolácii.



Rezort zdravotníctva Virgínie takisto v sobotu hlásil svoj prvý prípad osýpok. Zaznamenali ich u malého dieťaťa, ktoré nedávno vycestovalo do zahraničia. Nebolo bezprostredne zrejmé, či dieťa podstúpilo očkovanie. Úrady zdôraznili, že v záujme ochrany súkromia rodiny neposkytnú ďalšie informácie.



„Prvý prípad osýpok vo Virgínii v tomto roku pripomína, ako ľahko sa môže toto vysoko nákazlivé ochorenie šíriť, najmä pri cestovaní do zahraničia,“ skonštatovala epidemiologička z ministerstva Laurie Forlanová.



V Missouri zaznamenali prvý prípad osýpok v piatok. Rovnako ako v prípade Virgínie ide o dieťa, ktoré vycestovalo za hranice. Ani tu nie sú informácie o jeho zaočkovanosti známe.



Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v piatok oznámilo, že v USA potvrdili už celkovo 800 prípadov nakazenia, čo je v porovnaní s 285 prípadmi v minulom roku takmer trojnásobné zvýšenie.



Pokiaľ bude prípadov osýpok pribúdať, USA by mohli prekonať počty z roku 2019, kedy ich bolo hlásených 1274. K hlavným súčasným ohniskám patria štáty Texas, Nové Mexiko, Ohio, Kansas, Indiana a Michigan.



Podľa zdravotníkov sa 96 percent tohtoročných prípadov týkalo neočkovaných osôb alebo ľudí, u ktorých nie je zrejmé, či sa proti osýpkam nechali zaočkovať, píše ABC News.



Osýpky sú vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa šíri pri kašľaní či kýchaní. Podľa CDC môže vírus prežiť vo vzduchu až dve hodiny po tom, ako infikovaná osoba opustí miestnosť.