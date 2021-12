Prvé prípady variantu omikron zaznamenala aj Južná Kórea

Soul 1. decembra (TASR) - Južná Kórea v stredu oznámila, že na svojom území zaznamenala prvých päť prípadov nového koronavírusového variantu omikron, píše agentúra AP.



Kórejský úrad pre kontrolu a prevenciu chorôb (KDCA) informoval, že nákaza sa potvrdila u páru, ktorý sa 24. novembra vrátil z afrického štátu Nigéria a u priateľa, ktorý dvojicu viezol domov z letiska. Infikované novým variantom boli aj dve ženy, ktoré tiež cestovali do Nigérie a do Južnej Kórey sa vrátili 23. novembra.



Južná Kórea od nedele zakázala vstup zahraničným krátkodobým návštevníkom prichádzajúcim z Juhoafrickej republiky (JAR) a siedmich ďalších krajín južnej Afriky v snahe zamedziť šíreniu omikronu.



Juhokórejskí občania musia po príchode z týchto krajín absolvovať najmenej 10-dňovú karanténu bez ohľadu na to, či sú proti koronavírusu zaočkovaní alebo nie.