Prvé riadne parlamentné voľby v Kosove od 2008, budú vo februári 2025

Priština 17. augusta (TASR) - Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová v piatok oznámila, že parlamentné voľby sa budú konať vo februári budúceho roka a budú to prvé riadne voľby od vyhlásenia nezávislosti krajiny od Srbska v roku 2008. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



"Riadne voľby do Zhromaždenia Kosovskej republiky sa budú konať 9. februára 2025," uvádza sa v dekréte, ktorý podpísala Osmaniová a ktorý bol zverejnený na jej účte na Facebooku.



Osmaniová (42) v tom istom dekréte nariadila ústrednej volebnej komisii, aby "podnikla všetky potrebné kroky na organizáciu a uskutočnenie volieb".



Posledné parlamentné voľby sa konali vo februári 2021 a strana Vetëvendosje (Sebaurčenie) súčasného premiéra Albina Kurtiho v nich získala mierne nad 50 percent hlasov.



Vláda pod vedením Kurtiho bude prvou vládou, ktorá dokončí celé štvorročné funkčné obdobie. Všetky voľby, ktoré sa konali od vyhlásenia nezávislosti Kosova, boli mimoriadne a boli výsledkom vnútropolitických kríz.



Voľby sa konajú v čase veľmi napätých vzťahov so Srbskom, ktoré neuznalo nezávislosť Kosova. Napätie medzi Prištinou a srbskou menšinou v Kosove, najmä na jeho severe, kde Srbi tvoria väčšinu, pravdepodobne vrhne tieň aj na voľby.



Kurtiho vláda sa snaží prevziať všetky "mocenské páky" na severe krajiny a odstrániť paralelné školstvo, zdravotníctvo, bankovníctvo a poštové služby, ktoré financuje Belehrad, aby si zabezpečil politickú lojalitu kosovských Srbov, ktorí tiež neuznávajú suverenitu Kosova.



Kosovo bolo bývalou srbskou provinciou, kým 78-dňová bombardovacia kampaň NATO v roku 1999 neukončila vojnu medzi srbskými vládnymi silami a etnickými albánskymi separatistami, ktorá si vyžiadala približne 13.000 mŕtvych, najmä etnických Albáncov, a vytlačila srbské sily.



Vzťahy medzi Kosovom a Srbskom sú naďalej napäté a 13 rokov trvajúce normalizačné rozhovory, ktoré sprostredkovala Európska únia, nedosiahli posun, najmä po prestrelke medzi maskovanými srbskými ozbrojencami a kosovskou políciou v septembri minulého roka, pri ktorej zahynuli štyria ľudia.