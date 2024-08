Prvé spoločné námorné cvičenie v uskutočnili Japonsko s Filipínami

Manila 2. augusta (TASR) - Filipínske a japonské námorníctvo v piatok uskutočnilo prvé spoločné cvičenie v Juhočínskom mori. Cieľom bolo posilniť bezpečnostné väzby v súvislosti s rastúcim tlakom Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Cvičenia sa konali necelý mesiac po podpise dohody o vzájomnom nasadení jednotiek na svojich územiach. Japonský torpédoborec JS Sazanami a filipínska fregata FF-150 sa zapojili do prvej "námornej koordinovanej aktivity", uviedla filipínska armáda vo vyhlásení a dodala, že to prispeje k vytvoreniu "slobodného a otvoreného Indo-Pacifiku.



Počas cvičení sa v oblasti plavili aj čínske vojenské lode, ktoré však do diania nijakým spôsobom nezasahovali.



Podľa hovorcu filipínskej armády prebehlo všetko podľa plánu a "naplnili sa aj ciele, ktorými bolo zlepšenie taktických zručností a posilnenie kooperácie" námorníctva oboch krajín, vyhlásil hovorca filipínskej armády.



Prehlbovanie filipínsko-japonských bezpečnostných väzieb prichádza v čase, keď Peking adresuje viaceré hrozby Taiwanu a v súvislosti so svojou ambíciou ovládnuť celé Juhočínske more podnecuje obavy z potenciálneho konfliktu, do ktorého by sa mohli zapojiť aj Spojené štáty.