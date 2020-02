ZOSTRELENÉ LIETADLO MH17: Vypočúvanie podozrivých bude 9. marca

Amsterdam 13. februára (TASR) - Holandsko odmietlo návrh Moskvy, aby traja ruskí občania podozriví v kauze zostrelenia malajzijského lietadla na Ukrajine boli súdení v Rusku. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na vyjadrenie holandského ministra spravodlivosti Ferda Grapperhausa.



Grapperhaus spresnil, že príslušnú žiadosť Moskva Holandsku zaslala ešte v októbri, ale Holandsko takýto variant nezvažuje.



Prvé súdne vypočúvanie podozrivých v kauze zostrelenia lietadla z roku 2014 - troch občanov Ruska a jedného občana Ukrajiny - sa bude konať 9. marca.



Ak by sa v prípade konal súdny proces, všetkých štyroch obvinených môžu súdiť v neprítomnosti.



Podozrivými osobami sú podľa vyšetrovateľov príslušníci ruskej armády Sergej Mučkajev, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov.



Posledným z podozrivých je občan Ukrajiny Ivan Bezjazykov, ktorý je na Ukrajine podozrivý z vlastizrady - jeho meno figuruje v databáze internetového portálu Myrotvorec (Mierotvorca), do ktorej jej autori zaraďujú "proruských propagandistov a nepriateľov Ukrajiny".



Holandská právnická firma Sjöcrona Van Stigt však začiatkom februára informovala, že Pulatov ju požiadal, aby ho pred súdom zastupovala.



Agentúra Reuters pripomenula, že Rusko svojich občanov na trestné stíhanie do zahraničia nevydáva, takže ani jeden z obvinených v kauze letu MH17 sa pred súd v Holandsku nedostaví.



Incident sa odohral 17. júla 2014. Lietadlo smerujúce z Amsterdamu do Kuala Lumpuru sa zrútilo počas letu nad východom Ukrajiny - územím ovládaným proruskými separatistami. Zahynulo pri tom všetkých 298 ľudí na palube vrátane 80 detí. Dve tretiny cestujúcich boli Holanďania.



Vyšetrovaním sa zistilo, že lietadlo spoločnosti Malaysia Airlines sa zrútilo po zásahu raketou zem-vzduch vypálenou zo systému Buk, a to v oblasti vzdialenej od hraníc s Ruskom asi 35 kilometrov.



Odpaľovacie zariadenie bolo na východ Ukrajiny prevezené z ruskej raketovej brigády v ruskom meste Kursk.



Moskva akýkoľvek podiel viny na zostrelení malajzijského lietadla odmieta.