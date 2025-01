Prvé tohtoročné zasadnutie EP bude o vzťahoch s USA

Štrasburg 20. januára (TASR) - V pondelok o 17.00 h sa v Štrasburgu začne prvé tohtoročné plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP). Najdôležitejšími bodmi programu sú diskusia s poľským premiérom Donaldom Tuskom o predsedníctve v Rade EÚ, rozprava o vývoji vzťahov s USA počas druhého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa či pokračujúce represie v Bielorusku. Europarlament tiež otestuje nový experiment v snahe prinútiť poslancov, aby sa zúčastňovali na rokovaniach v pléne, informuje TASR.



V pondelok europarlament zhodnotí najnovší vývoj v Pásme Gazy vrátane dohody o prímerí, ktorá začala platiť v nedeľu. Poslanci budú diskutovať o situácii v palestínskej enkláve, o potrebe prepustiť izraelských rukojemníkov, či o tom, ako sa dopracovať k dvojštátnemu riešeniu. Budú hovoriť aj o nevyhnutnosti klimatických opatrení v boji proti globálnemu otepľovaniu vzhľadom na rekordne vysoké teploty v roku 2024.



Počas utorka je jedným z hlavných bodov debata o geopolitických a ekonomických dôsledkoch pre vzťahy medzi EÚ a USA po nástupe amerického prezidenta Donalda Trumpa po jeho pondelkovej inaugurácii. Europoslanci budú hovoriť o možnom vývoji transatlantických vzťahov so zástupcami poľského predsedníctva Rady a Komisie. Očakáva sa, že diskusia sa zameria na podporu Ukrajiny, vzťahy s Ruskom, Čínou, Blízkym východom, klimatické zmeny a obchod.



Europoslanci budú hovoriť aj o nariadení o digitálnych službách (DSA) na ochranu demokracie pred cudzími zásahmi a algoritmickou manipuláciou. Práve tento bod má byť súčasťou nového formátu rokovaní bez zverejnenia presného harmonogramu rozpravy. Cieľom je, aby plénum nebolo počas rokovaní prázdne. Europoslanci, ktorí v debate dostanú možnosť vystúpiť, budú musieť byť v pléne prítomní od začiatku. Ďalšou témou bez časového rozpisu rečníkov má byť aj stredajšie hodnotenie výsledkov decembrového zasadnutia Európskej rady v Bruseli.



EP bude diskutovať s predstaviteľmi Rady a Komisie aj o údajnom pokračujúcom útlaku a falošných voľbách v Bielorusku. V stredu bude hlasovať aj o uznesení len niekoľko dní pred plánovanými prezidentskými voľbami v krajine (26. januára).



Najhlavnejším bodom v stredu bude debata s poľským premiérom Donaldom Tuskom o programe polročného predsedníctva Poľska, ktoré sa začalo 1. januára a trvať bude do konca júna. Na debate by sa mala zúčastniť aj predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.



Vo štvrtok budú europoslanci hlasovať o uznesení o možnej ruskej manipulácii s históriou a používaní falošných naratívov na ospravedlnenie agresie proti Ukrajine. Očakáva sa, že uznesenie sa zameria na historické dezinformačné príbehy Ruska s cieľom zdiskreditovať a oslabiť medzinárodnú podporu Kyjevu, podkopať ukrajinskú nezávislosť a suverenitu. Rozpráva o tejto téme bola v decembri. Europarlament bude hlasovať aj o uzneseniach o ľudských právach v Kongu, Iráne a Alžírsku.