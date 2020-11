Prvé výsledky: Trump zatiaľ vedie v Kentucky, Indiane a New Hampshire

Washington 4. novembra (TASR) - Republikánsky kandidát na post prezidenta USA Donald Trump vedie podľa prvých čiastkových výsledkov v štátoch Kentucky, Indiana a New Hampshire. Informovala o tom počas volebnej noci americká stanica Fox News.



V Indiane vedie Trump oproti demokratovi Joeovi Bidenovi po zrátaní siedmich percent hlasov v pomere hlasov 63,6 percenta k 34,6 percentám. V Kentucky vedie podľa prvých čiastkových výsledkov po spočítaní 15 percent odovzdaných hlasov takisto Trump, a to v pomere 51,9 ku 46,6 percentám.



V New Hampshire má Trump pred Bidenom po započítaní jedného percenta hlasov náskok 61,5 ku 38,5 percentám hlasov.



Prvé volebné miestnosti sa v USA zatvorili v utorok o 18.00 h miestneho času (00.00 h SEČ) v štátoch Kentucky a Indiana a New Hampshire.



O 01.00 h SEČ sa skončili voľby aj v štátoch Južná Karolína, Vermont, Virgínia a Georgia, tam však bezprostredne neboli dostupné ani prvé čiastkové výsledky, ktoré by favorizovali niektorého z kandidátov.