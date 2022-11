Prvé výsledky volieb nenaznačujú jasné víťazstvo ani jednej zo strán

Washington 9. novembra (TASR) - Po niekoľkých hodinách sčítavania hlasov po utorkových kongresových voľbách v USA to zatiaľ nevyzerá na jednoznačné víťazstvo ani jednej zo strán. Výrazne zatiaľ nedominujú mierne favorizovaní republikáni ani demokrati, ktorí v súčasnosti ovládajú Senát i Snemovňu reprezentantov amerického Kongresu, konštatuje v stredu agentúra DPA.



Republikánom stačí len jediné nové kreslo v Senáte a ďalších päť mandátov v Snemovni na to, aby pripravili demokratov o doterajšiu väčšinu, či sa im to však podarí je však zatiaľ nejasné.



Predovšetkým na Floride sa republikánom darilo - úradujúci guvernér Ron DeSantis tam bez problémov svoj post vo voľbách obhájil. V tomto americkom štáte uspel aj vplyvný republikánsky senátor Marco Rubio. Nedá sa však konštatovať, že by sa takýto jednoznačný trend v prospech republikánov dal vypozorovať aj v ďalších amerických štátoch.



Pri obsadzovaní kresiel v Senáte, o ktoré sa zvádzal boj v utorkových voľbách, zodpovedali prvé výsledky predvolebným prognózam. V štátoch Indiana, Kansas, Kentucky a Oklahoma sa presadili republikáni a naopak v Colorade, New Yorku a Illionise uspeli demokratickí kandidáti.



Pri voľbe guvernérov zaznamenali podľa očakávaní úspechy demokrati v štátoch Maryland a Massachusetts.