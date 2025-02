Prví deportovaní Indovia sa vrátili z USA domov

Amritsar 5. februára (TASR) — Americké vojenské lietadlo so 104 deportovanými migrantmi pristálo v stredu v meste Amritsar ležiacom na severe Indie v štáte Pandžáb. Ide o prvý deportačný let do Indie od nástupu nového amerického prezidenta Donalda Trumpova k moci, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry AP.



Deportovaní Indovia pochádzajú z rôznych indických štátov a do USA sa dostali nelegálne počas nešpecifikovaného časového obdobia.



Z USA ich deportovali pred návštevou indického premiéra Naréndru Módího vo Washingtone, ktorá je plánovaná na budúci týždeň. Trump a Módí minulý týždeň telefonicky diskutovali o prisťahovalectve, pričom šéf Bieleho domu naliehal na Indiu, aby nakupovala viac vojenskej techniky z USA.



Indická vláda tvrdí, že je proti nelegálnemu prisťahovalectvu, najmä preto, že je spojené s viacerými formami organizovaného zločinu. Podľa hovorcu indického ministerstva zahraničných vecí je ochotná prijať svojich deportovaných občanov, ktorí v ktorejkoľvek krajine na svete prekročia povolenú dĺžku pobytu alebo sa tam nachádzajú nelegálne.



Z údajov vlády USA vyplýva, že v období od novembra 2023 do októbra 2024 bolo do Indie prostredníctvom komerčných a charterových letov deportovaných 519 jej občanov.



Odhaduje sa, že v USA žije asi 725.000 Indov bez dokladov, pochádzajúcich najmä zo štátov Pandžáb a Gudžarát. Indovia tvorili v roku 2024 asi tri percentá osôb zadržaných za nelegálne prekročenie hraníc do USA.



Noviny Indian Express uviedli, že k novembru minulého roka bolo registrovaných 20.407 Indov bez dokladov, ktorých buď čaká bezprostredné vyhostenie, alebo sú v súčasnosti v záchytných strediskách amerického Imigračného a colného úradu (ICE).