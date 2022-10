Prví mobilizovaní ruskí záložníci prišli do Donbasu

Moskva 3. októbra (TASR) - Prví záložníci povolaní v rámci čiastočnej mobilizácie vyhlásenej ruským prezidentom Vladimirom Putinom už prišli na okupované územia v Luhanskej a Doneckej oblasti na Ukrajine, uviedlo v pondelok ruské ministerstvo obrany. Informovala o tom agentúra DPA.



"Mobilizovaní vojaci absolvujú svoj bojový výcvik v Doneckej ľudovej republike (DĽR)," oznámilo ministerstvo vo vyhlásení na platforme Telegram.



Popri tom zverejnil ruský rezort obrany aj videozáznam, na ktorom je vidieť vojakov počas nácviku streľby. Ruská armáda predtým informovala už aj o príchode záložníkov na územie Luhanskej oblasti, pripomína DPA.



V oboch spomínaných oblastiach na území východoukrajinského regiónu Donbas sa ruské jednotky najnovšie dostali do defenzívy a museli ustúpiť zo strategicky významného mesta Lyman. Ukrajinské jednotky sa teraz zameriavajú na spojnice medzi mestami Svatove, Kreminna a Rubižne s cieľom obkľúčiť v týchto oblastiach rozostavených ruských vojakov, alebo ich prinútiť k ústupu. Moskovské vojenské blogy v tejto súvislosti informovali o nedostatku personálu na ruskej strane, cituje DPA.



Podľa ruského ministerstva obrany však nebudú noví záložníci využití na vyplnenie týchto medzier, ale po výcviku ich nasadia do zadných pozícií frontu na zabezpečovanie zásobovacích trás.



Ruské vedenie vyhlásilo, že všetci záložníci ešte pred svojím nasadením absolvujú výcvik, aby si osviežili svoje vojenské vedomosti a schopnosti. Podľa odhadov expertov sa tak väčšina záložníkov nasadí do bojov až o dva mesiace. Už doposiaľ sa však objavili správy o problémoch a nezrovnalostiach v súvislosti s priebehom čiastočnej mobilizácie, pripomína DPA.