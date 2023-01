Prví môžu svoj hlas v prezidentských voľbách odovzdať ľudia s covidom

Praha 11. januára (TASR) - V prezidentských voľbách v Česku môžu v stredu ako prví hlasovať občania, ktorí sa musia izolovať v dôsledku nákazy koronavírusom. Svoj hlas budú môcť odovzdať z auta alebo požiadať, aby volebná komisia prišla priamo k nim domov. TASR o tom informuje na základe oznámení českého ministerstva vnútra.



"Prezidentské voľby sa práve začali! Ako prví môžu hlasovať ľudia, ktorí sú v izolácii s covidom. Voliť z auta je možné do 17.00 h," uviedol rezort vnútra na sociálnej sieti Twitter.



Ministerstvo na svojej webovej stránke informuje, že voliči budú môcť odovzdať svoj hlas z auta iba v stredu od 8.00 h do 17.00 h, pričom volebné "drive-in" stanovisko je zriadené v každom okrese. V hlavnom meste Praha je takýchto stanovísk celkovo päť.



Voliči, ktorí chcú hlasovať z auta, musia okrem bežných dokladov ako je občiansky preukaz predložiť aj doklad o nariadenej izolácii alebo karanténe.



"Druhým variantom pre nakazených je požiadať telefonicky krajský úrad o príchod špeciálnej komisie, ktorá dorazí v piatok alebo v sobotu za voličmi domov," uvádza ďalej na Twiteri český rezort vnútra.



Oprávnení voliči môžu o príchod takejto komisie požiadať telefonicky najneskôr vo štvrtok o 20.00 h.



Podľa údajov českého ministerstva zdravotníctva evidujú v krajine v súčasnosti približne 4800 osôb, u ktorých prebieha ochorenie COVID-19.



Prvé kolo prezidentských volieb v Česku sa uskutoční 13. a 14. januára 2023, prípadné druhé kolo o dva týždne neskôr, 27. a 28. januára. O prezidentský post sa uchádza osem kandidátov. Podľa posledného prieskumu agentúry Median má najväčšiu šancu zvíťaziť v prvom kole generál vo výslužbe Petr Pavel s 29,5 percenta hlasov pred expremiérom Andrejom Babišom (ANO) s 26,5 percenta. Tretia by bola ekonómka Danuše Nerudová s 21 percentami.