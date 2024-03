Prví nemeckí vojaci dorazia do Litvy v apríli

Riga 21. marca (TASR) - Prví nemeckí vojaci, ktorí majú posilniť východné krídlo NATO v Litve, dorazia do miesta svojej dislokácie v apríli. Podľa agentúry DPA o tom v stredu informovalo litovské ministerstvo obrany.



Prvá skupina nemeckých vojakov v Litve bude pozostávať z 20 príslušníkov, ktorých úlohou bude naplánovať nasadenie väčšieho počtu vojakov - brigády - v Litve. Do konca roka by v Litve malo pôsobiť 150 nemeckých vojakov.



Podľa stanice Deutsche Welle Nemecko - v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu - na podporu Litvy nasadí dva bojové prápory. Pôjde o historický krok - prvé trvalé nasadenie nemeckých jednotiek od druhej svetovej vojny.



Do Litvy by sa do roku 2027 malo aj s rodinami presídliť približne 5000 príslušníkov nemeckého bundeswehru.



Hlavným miestom ich nasadenia bude mesto Rudninkai neďaleko hraníc s Bieloruskom, kde bude dislokovaných okolo 80 percent nemeckého vojenského personálu. Zvyšní vojaci budú umiestnení v meste Rukla v centrálnej časti Litvy.



Očakáva sa, že vojaci a ich rodiny budú bývať v hlavnom meste Vilnius a v meste Kaunas.



Litva je členským štátom EÚ a NATO. Hraničí s ruskou Kaliningradskou oblasťou - exklávou hraničiacou s Litvou a s Poľskom a s prístupom k Baltskému moru - i s Bieloruskom, známym spojencom Kremľa.