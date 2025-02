Prví prepustení palestínski väzni dorazili do mesta Ramalláh

Gaza 15. februára (TASR) - Prvý autobus s palestínskymi väzňami, ktorých v sobotu prepustil Izrael na základe dohody o prímerí, dorazil do mesta Ramalláh, kde ich privítal jasajúci dav ľudí. Podľa organizácie Červený polmesiac boli štyria z prepustených väzňov po príchode prevezení do miestnej nemocnice. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.



"Naše tímy prevážajú štyroch prepustených (palestínskych) väzňov z miesta prijatia do nemocnice," uviedol Palestínsky Červený polmesiac.



Podľa AFP na oslobodených väzňov čakali okrem ich rodinných príslušníkov aj davy ľudí, ktoré ich zdvíhali na ramená. Prepustení Palestínčania následne absolvovali rýchlu zdravotnú prehliadku.



Sobotňajšia rukojemnícka a väzenská výmena predstavuje už šiestu v poradí na základe dohody o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré nadobudlo platnosť 19. januára. Izrael by mal v rámci nej v sobotu prepustiť zo svojich väzníc 369 Palestínčanov. Výmenou za nich odovzdal Hamas v sobotu Červenému krížu ďalších troch izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy od 7. októbra 2023.



Na slobodu sa tak dostali 29-ročný Izraelčan ruského pôvodu Saša Trufanov, 36-ročný Sagui Dekel-Chen, ktorý má aj americké občianstvo, a 46-ročný Jair Horn pôvodom z Argentíny.