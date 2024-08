Prví stredoškoláci v ČR ukončili výcvik v armáde a sú vojakmi v zálohe

Praha 14. augusta (TASR) - Mesačné vojenské cvičenie pre študentov, ktoré bolo pilotným projektom českej armády, v stredu ukončilo 110 stredoškolákov zložením vojenskej prísahy, čím sa stali vojakmi v zálohe. Počas intenzívneho výcviku získali základné vojenské zručnosti a posilnili si aj svoje osobné a tímové schopnosti. Na sociálnej sieti X to uviedlo české ministerstvo obrany, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Do nultého ročníka sa podľa rezortu zapojilo 127 študentov stredných škôl, gymnázií a odborných učilíšť, z toho približne 20 percent dievčat. Výcvik sa uskutočnil vo vojenských priestoroch Libavá a Hradiště. Študenti si počas štyroch týždňov vyskúšali streľbu z ručných zbraní, hod granátom a absolvovali poradovú, taktickú, topografickú a ženijnú prípravu. Keďže počas výcviku mali hodnosť vojaka, dostali aj základnú finančnú odmenu.



"Videli sme, ako vojaci rastú a stávajú sa sebaistejšími každým dňom," poznamenal jeden z inštruktorov. Mnohí z nich sa podľa neho naučili prekonávať svoje osobné limity a posilnili si vlastnosti, ako sú odvaha, vytrvalosť či zodpovednosť.



Podľa inštruktora Petra Jurčaga bola pre mnohých stredoškolákov veľkou výzvou streľba z ručných zbraní s ostrou muníciou. "Napriek tomu, že boli najprv nervózni, ukázali veľkú mieru odhodlania a rýchlo sa adaptovali na situáciu. Ich schopnosť zamerať sa a udržať pokoj pod tlakom bola naozaj pôsobivá," dodal.



Česká ministerka obrany Jana Černochová ocenila odvahu študentov zapojiť sa do projektu a dodala, že ho plánujú naďalej rozvíjať, pretože je oň veľký záujem. "Som na týchto mladých vlastencov veľmi hrdá a verím, že získané skúsenosti ich posunú oveľa ďalej aj v ich štúdiu a v ďalšom živote. Ďakujem tiež rodinám a blízkym, ktorí ich v ich rozhodnutí a počas náročného výcviku podporovali," napísala na sociálnej sieti X.



Študenti sa po skončení výcviku stali vojakmi v zálohe. To im podľa ministerstva prinesie výhodu, ak by sa rozhodli pre profesionálnu vojenskú službu alebo službu v aktívnej zálohe, pretože nebudú musieť absolvovať kurz základnej prípravy.