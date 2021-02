Prvorodený syn princeznej Eugenie dostal meno August Philip Hawke

Londýn 20. februára (TASR) - Najmladší člen britskej kráľovskej rodiny, novorodený syn princeznej Eugenie a jej manžela Jacka Brooksbanka, dostal meno August Philip Hawke. Na sociálnej sieti to v sobotu oznámila samotná Eugenie, ktorá je vnučkou britskej kráľovnej Alžbety II.



August je prvorodeným dieťaťom páru. Narodil sa 9. februára na londýnskej klinike The Portland Hospital, kde v roku 1990 prišla na svet aj jeho mama, dnes 30-ročná Eugenie.



August Philip Hawke Brooksbank je deviatym pravnúčaťom kráľovnej Alžbety II. a aktuálne je 11. v poradí nástupníctva na britský trón.



Eugenie uviedla, že syn dostal meno po svojom pra-pra-pra-pra-praotcovi princovi Albertovi, manželovi kráľovnej Viktórie, ktorého stredné meno bolo Augustus. Prostredné meno najmladšieho člena kráľovskej rodiny je zase poctou princovi Philipovi, 99-ročnému manželovi kráľovnej Alžbety II., ktorý je aktuálne hospitalizovaný v londýnskej nemocnici. Tam ho tento týždeň prijali, lebo sa necítil dobre, pripomenula agentúra AP.



Hawke, posledné z početných mien chlapca, je zase používaným menom v Brooksbankovej rodine.



Eugenie informovala o mene dieťaťa na Instagrame pod fotografiou, na ktorej syna drží spoločne s manželom. August je zabalený do modrej deky a na hlave má modrú čiapku.



Princezná Eugenie, ktorá je aktuálne desiata v následníctve na trón, je mladšou dcérou kráľovninho syna, princa Andrewa a jeho bývalej manželky Sarah Fergusonovej, vojvodkyne z Yorku. Za dnes 35-ročného Brooksbanka sa vydala v roku 2018 na hrade Windsor.



Britská kráľovská rodina sa čoskoro opäť rozrastie, prírastok totiž v tomto roku očakávajú princ Harry s manželkou Meghan a tiež Zara Tindallová, dcéra princeznej Anne.