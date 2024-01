Prvou úlohou úradu suverenity Maďarska bude bdieť nad voľbami do EP

Budapešť 2. januára (TASR) - Prvou veľkou úlohou maďarského Úradu na ochranu suverenity, ktorý začne fungovať 1. februára, bude bdieť nad čistotou kampane do nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu a regionálnych volieb. Uviedol to v utorok v rozhovore pre verejnoprávnu televíznu stanicu M1 politológ Tamás Lánczi, ktorý úrad povedie, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Voľby do EP a samosprávne voľby sa v zmysle rozhodnutia Národného zhromaždenia z leta 2022 budú konať spoločne 9. júna.



Lánczi vysvetlil, že cieľom Zákona o ochrane suverenity je "chrániť ekonomickú, kultúrnu, komunikačnú, politickú identitu a nezávislosť krajiny, pričom zákon tomuto účelu priraďuje určité nástroje".



Podľa jeho slov úrad nevykonáva vyšetrovanie a nezavádza sankcie. Jeho úlohou bude analýza a prieskum, pričom najdôležitejším nástrojom jeho činnosti bude zverejňovanie toho, čo zistí. "Budeme skúmať, budeme spolupracovať s inými štátnymi orgánmi a ak odhalíme akékoľvek zneužívanie, zverejníme ho a oznámime to príslušnému orgánu," spresnil.



Lánczi dodal, že úrad môže tiež upozorniť zákonodarcu na legislatívne nedostatky alebo na potrebu úradného zásahu. "Ak napríklad niekto pripustí nezákonné financovanie, zo zákona mu v súčasnosti hrozia tri roky väzenia, no trest mu neuloží úrad, ale príslušný štátny orgán," spresnil.



V súvislosti s júnovými voľbami do miestnej samosprávy a do EP šéf úradu podotkol, že je obzvlášť dôležité zabrániť nekalým praktikám, k akým došlo v maďarských parlamentných voľbách v roku 2022.



Prezidentka Katalin Nováková 20. decembra podpísala zákon na ochranu národnej suverenity, ktorý parlament schválil 12. decembra. V zmysle uvedeného zákona vznikol Úrad na ochranu suverenity so širokými právomocami na vyšetrovanie akejkoľvek organizácie alebo osoby podozrivej z toho, že slúži cudzím záujmom alebo ohrozuje národnú suverenitu.



V preambule zákona sa píše, že suverenita Maďarska je čoraz viac vystavená nezákonným útokom. Už roky prebiehajú pokusy o získanie vplyvu, v rámci ktorých sa zahraničné organizácie a jednotlivci snažia v krajine presadiť svoje záujmy na úkor maďarských. Preambula ako príklad uvádza milióny dolárov poskytnutých ľavicovým stranám v predvolebnej kampani v roku 2022.



Zriadenie Úradu na ochranu suverenity predstavuje veľké riziko pre ľudské práva, vyhlásila koncom novembra komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)