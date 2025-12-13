< sekcia Zahraničie
Prvú mestskú lanovku otvorili aj v oblasti Paríža
Trasa s dĺžkou 4,5 kilometra spája Créteil s Villeneuve-Saint-Georges a prechádza cez Limeil-Brévannes a Valenton.
Autor TASR
Paríž 13. decembra (TASR) - Prvú mestskú kabínovú lanovku v regióne Paríža uviedli v sobotu do prevádzky na juhovýchodných predmestiach francúzskeho hlavného mesta. Úrady slávnostne otvorili Linku C1 na predmestí Limeil-Brévannes za prítomnosti Valérie Pécresseovej, predsedníčky rady najľudnatejšieho administratívneho regiónu Ile-de-France, a starostov miest, ktorým lanovka bude slúžiť, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.
Trasa s dĺžkou 4,5 kilometra spája Créteil s Villeneuve-Saint-Georges a prechádza cez Limeil-Brévannes a Valenton. Lanovka prepraví denne približne 11.000 cestujúcich v 105 kabínach, z ktorých každá pojme desať sediacich cestujúcich.
Celá trasa bude trvať 18 minút vrátane zastávok po ceste, čo je v porovnaní s autobusom alebo autom, ktoré na to potrebujú približne 40 minút, výrazné skrátenie času. Zároveň ide o prepojenie izolovaných štvrtí s Linkou 8 parížskeho metra. Tento dopravný projekt za 138 miliónov eur podľa úradov predstavuje lacnejšiu alternatívu než výstavba novej linky metra.
„Podzemné metro by nikdy nevzniklo, pretože rozpočet vo výške viac ako miliardy eur by sa nedal financovať,“ povedal Grégoire de Lasteyrie, podpredseda regionálnej rady Ile-de-France zodpovedný za otázky dopravy.
Je to siedma mestská kabínová lanovka vo Francúzsku, pričom tieto systémy už fungujú v mestách ako Brest, Saint-Denis na ostrove Réunion alebo Toulouse. Kabínové lanovky, ktoré sa tradične používajú na prekonávanie náročného horského terénu, sa čoraz častejšie využívajú aj na prepojenie izolovaných predmestí.
Prvú mestskú lanovku vo Francúzsku zriadili v roku 1934 v Grenobli, ktoré leží na úpätí Álp. Ikonické „bubliny“ sa stali jedným zo symbolov tohto mesta na juhovýchode krajiny.
