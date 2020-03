Prvú nákazu koronavírusom majú v sídle OSN v New Yorku

New York 13. marca (TASR) - V hlavnom sídle Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku zaznamenali prvý potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom. Pozitívny test mala filipínska diplomatka, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na interné oznámenie, ktoré vypracovala filipínska veľvyslankyňa pri OSN Kira Azucenová.



Filipínčanka bola v ústredí OSN naposledy v pondelok asi pol hodiny. Celá filipínska misia pri OSN bola následne uzatvorená a jej zamestnanci sú v dobrovoľnej karanténe. Predpokladá sa, že sa všetci nakazili.



Prvý prípad nákazy by mohol ovplyvniť preventívne opatrenia v celom sídle OSN. Svetová organizácia už v utorok oznámila svojim zamestnancom, že 39-poschodová budova bude dočasne uzavretá pre návštevníkov.



V komplexe na Manhattane na brehu rieky East River sídli okrem iného Valné zhromaždenie OSN a Bezpečnostná rada OSN. V rámci preventívnych opatrení požiadali misie OSN o obmedzenie počtu diplomatov, ktorých posielajú na zasadnutia, a najmenej polovica z niekto tisíc zamestnancov OSN bude do budúceho týždňa pracovať z domu.