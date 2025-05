Prvý americký pápež zdieľal kritické články o Trumpovi a Vanceovi

Washington 9. mája (TASR) - Pápež Lev XIV. niekoľko mesiacov pred svojím zvolením zdieľal na sociálnych sieťach články kritizujúce amerického prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta USA J.D. Vancea. Išlo najmä o články týkajúce sa otázok migrácie, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Lev XIV., bývalý kardinál Robert Francis Prevost, je historicky prvým americkým pápežom a bol zvolený po štvrtkovom konkláve.



Vo februári tohto roka vtedy ešte kardinál Prevost na platforme X zdieľal titulok a odkaz na esej, v ktorej sa uvádza, že Vance sa „mýlil“, keď na podporu zrušenia zahraničnej pomoci Washingtonom citoval katolícku doktrínu.



Spomínaný článok protirečil Vanceovi, ktorý konvertoval na katolicizmus v roku 2019 a tvrdil, že kresťania by mali v prvom rade milovať svoju rodinu a uprednostniť ju pred zvyškom sveta, píše AFP.



„J.D. Vance sa mýli: Ježiš nás nežiada o to, aby sme stupňovali našu lásku k ostatným,“ znel titulok zverejnený na Prevostovom účte spolu s odkazom na článok z amerických novín National Catholic Reporter.



Po tom, čo sa stal viceprezidentom, Vance odôvodnil zrušenie takmer všetkej zahraničnej pomoci USA citáciou konceptu „ordo amoris“ alebo „poriadku lásky“ teológa Tomáša Akvinského z 12. storočia, vysvetľuje AFP.



Zosnulý pápež František v liste adresovanom americkým biskupom krátko po tom uviedol, že „pravý ordo amoris“ zahŕňa budovanie „bratstva otvoreného všetkým, bez výnimky“.



O niekoľko dní neskôr Prevost zverejnil titulok a odkaz na ďalší článok o Vanceových doktrinálnych argumentoch, ktorý sa odvolával na Františkovu kritiku Trumpových masových deportácií migrantov.



Poslednou aktivitou budúceho pápeža na platforme X pred jeho štvrtkovým zvolením bolo prezdieľanie komentára iného používateľa kritizujúceho omylom zrealizovanú deportáciu migranta do Salvádoru Trumpovou administratívou. V príspevku sa hovorilo o „utrpení“, pričom sa kládla otázka: „Neznepokojuje vás svedomie?“



Vatikán vo štvrtok potvrdil, že účet je autentický a patril Prevostovi, ktorý sa narodil v Chicagu.



Americký prezident ani viceprezident sa pri blahoželaní k zvoleniu nového pápeža vôbec nezmienili o jeho predchádzajúcich vyjadreniach, pripomína AFP. Vance, ktorý sa so zosnulým Františkom nakrátko stretol na Veľkonočnú nedeľu - len niekoľko hodín pred jeho smrťou - povedal: „Nech mu Boh žehná!“



Samotný Trump, ktorý pred niekoľkými dňami zverejnil svoju fotografiu v pápežskom oblečení, vygenerovanú umelou inteligenciou, uviedol, že zvolenie prvého pápeža zo Spojených štátov je pre USA „veľkou cťou“.