Prvý bankomat, cash-machine, sprevádzkovali pred 55 rokmi v Londýne

Londýn/Bratislava 27. júna (TASR) - Bankomat sa zapísal do histórie ako jeden z vynálezov, ktorý priniesol zásadnú zmenu vo vzťahu medzi ľuďmi a bankami. Stal sa prvým komerčným zariadením využívajúcim šifrovacie systémy a bol jednou z prvých služieb, ktorú mohli klienti používať bez ohľadu na úradné hodiny - už nemuseli žiadať o peniaze a čakať na hotovosť v pobočkách bánk. I preto boli bankomaty zaradené medzi 100 najväčších vynálezov 20. storočia.



V pondelok 27. júna uplynie 55 rokov odvtedy, kedy bol v Londýne spustený do prevádzky prvý bankomat na svete.



"Bankomat začal éru využívania technológie v bankovom sektore, a to predovšetkým vo vzťahu ku klientom. Dnešnou optikou by sme mohli toto obdobie nazvať začiatkom ´digitalizácie´, ktorá neskôr v klientskych vzťahoch smerovala k využívaniu platobných kariet, internetbankingu, mobil bankingu a bezhotovostných možností platieb prostredníctvom rôznych elektronických zariadení," povedala TASR Eva Horváthová, manažérka pre oblasť platobných služieb zo Slovenskej bankovej asociácie.



Niektorí považujú za "otca bankomatu" amerického vynálezcu arménskeho pôvodu Luthera Georgea Simjiana, ktorý prišiel s myšlienkou zariadenia na vydávanie peňazí už v roku 1939. Nápad sa ale podarilo pretaviť do praxe až o takmer 30 rokov neskôr, a to škótskemu vynálezcovi Johnovi Shepherd-Barronovi. Podľa jeho slov pri vynájdení bankomatu sa inšpiroval predajnými automatmi na čokoládu, ktoré videl v mliečnom bare.



Prvý peňažný bankomat, nazývaný tiež cash-machine, bol uvedený do činnosti 27. júna 1967 pred pobočkou Barclays Bank v londýnskej štvrti Enfield. Spojazdnenie prvého bankomatu vyvolalo veľký záujem verejnosti. Postupne pribúdali bankomaty nielen na Britských ostrovoch, ale aj vo Francúzsku, vo Švédsku, v Švajčiarsku, v Spojených štátoch i v ďalších krajinách.



Prvým človekom, ktorý si vybral pred 55 rokmi z bankomatu hotovosť v Londýne bol známy komediálny herec Reg Varney.



Bankomaty spred viac ako polstoročia však boli drahé, hlučné a pomalé. Nemali obrazovku a komunikáciu so zákazníkom zabezpečovali otočné valce zobrazujúce pokyny pre používateľa bankomatu. Peniaze boli uložené v obálkach s určitými hodnotami. Až do roku 1969 sa používali na výber hotovosti z bankomatov dierne štítky. Jack Gebhart prišiel v roku 1969 s myšlienkou použiť namiesto štítkov plastovú kartu s magnetickým prúžkom.



Nie je nezaujímavé, že tvorca prvého bankomatu John Shepherd-Barron chcel mať pôvodne 6-miestne PIN kódy. Avšak, keďže jeho manželka sa mu posťažovala, že je schopná zapamätať si najviac štyri čísla, vynálezca v tom problém nevidel a štandard kombinácie štyroch čísiel pretrváva dodnes.



Na Slovensku bol prvý bankomat uvedený do prevádzky v roku 1989 v Slovenskej štátnej sporiteľni, umiestnený bol v pobočke na Námestí SNP v Bratislave.



Podľa Slovenskej bankovej asociácie k 31. marcu 2022 bolo klientom na Slovensku k dispozícií 2801 bankomatov. V minulom roku sa vykonalo v bankomatoch 71.552.170 výberov s celkovou sumou viac ako 16 miliárd eur, pričom priemerná suma na jeden výber sa vlani pohybovala na úrovni 224 eur. Za posledných 10 rokov vzrástol priemerný výber o takmer 100 eur - v roku 2012 to bolo 128 eur.



Zdroj: https://zbk.sk