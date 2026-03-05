< sekcia Zahraničie
Prvý charterový let prepravil Američanov z Blízkeho východu
Spojené štáty svojim občanom odporučili, aby okamžite opustili celý región východne od Egypta, hoci letecká doprava v regióne je výrazne obmedzená, dodáva AFP.
Autor TASR
Washington 5. marca (TASR) - Spojené štáty v stredu uskutočnili prvý charterový let z vojnou postihnutého Blízkeho východu, oznámilo ministerstvo zahraničných vecí. Agentúra AFP uvádza, že let sa uskutočnil po tom, ako približne 17.500 Američanov región opustilo na vlastnú päsť, píše TASR.
„V regióne budú nasadené ďalšie lety,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení a s odvolaním sa na operačné dôvody neposkytlo žiadne podrobnosti o stredajšom lete. Občanov USA v Izraeli, Spojených arabských emirátoch, Katare a Saudskej Arábii vyzvalo, aby sa prihlásili online.
Ministerstvo zahraničných vecí podľa AFP čelilo kritike zo strany cestujúcich aj zákonodarcov, pretože nezabezpečilo pre amerických občanov rýchlejšiu možnosť opustiť Blízky východ. Spojené štáty spolu s Izraelom pritom na Irán útočia už od soboty.
Námestník ministra zahraničných vecí Dylan Johnson potvrdil, že do USA sa z Blízkeho východu od začiatku vojny vrátilo viac ako 17.500 Američanov, z toho 8500 v utorok. Väčšina z nich odišla na vlastnú päsť a pomocou komerčných letov. Rezort diplomacie podľa Johnsona asistoval takmer 6500 ľuďom.
