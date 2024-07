Prvý demokratický kongresman vyzval Bidena na odstúpenie z volieb

Na archívnej snímke z 28. júna 2024 člen americkej Snemovne reprezentantov Lloyd Doggett počúva počas tlačovej konferencie vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Washington 2. júla (TASR) - Člen americkej Snemovne reprezentantov Lloyd Doggett sa v utorok stal prvým členom Demokratickej strany, ktorý verejne vyzval prezidenta Joea Bidena, aby odstúpil z boja o prezidentskú funkciu. Poukázal na Bidenov výkon v minulotýždňovej debate s jeho súperom, republikánom Donaldom Trumpom, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP." uviedol Doggett, kongresman za štát Texas, vo vyhlásení.Bidenov slabý výkon v minulotýždňovej prezidentskej debate vyvolal obavy aj medzi najväčšími podporovateľmi amerického prezidenta. Mnohí začali spochybňovať, či je 81-ročný šéf Bieleho domu dostatočne silným demokratickým kandidátom, ktorý by sa mal v novembrových voľbách postaviť Trumpovi, konštatuje AP.Reuters upozorňuje, že Doggett je síce prvý, kto vyzval Bidena na odstúpenie, no iní už skôr naznačili, že by tento krok bolo vhodné zvážiť.Doggett svoje vyhlásenie vydal niekoľko minút po tom, ako bývalá predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová uviedla, že obavy spojené s tým, či je Biden spôsobilý kandidovať, sú oprávnené.Pelosiová vyjadrila presvedčenie, že je legitímne klásť si v súvislosti s Bidenovým neistým výkonom otázku, či išlo len o "epizódu", alebo trvalejší stav.povedala pre televíziu MSNBC.Biden by sa mal v stredu stretnúť s demokratickými guvernérmi, uviedol nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu. Americký prezident bude mať na tomto stretnutí príležitosť uistiť po nevydarenej debate lídrov Demokratickej strany o svojej spôsobilosti, konštatujú agentúry Reuters a AP.Neexistujú pritom nijaké náznaky, že by Biden v súčasnosti vážne zvažoval odstúpenie z prezidentských volieb.Televízia ABC News v utorok tiež oznámila, že Biden jej v piatok poskytne prvý televízny rozhovor od debaty s Trumpom. Úryvky z rozhovoru odvysielajú už v piatok a jeho ďalšie časti počas víkendu a v pondelok.