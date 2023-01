Prvý deň prezidentských volieb sa skončil, voľby pokračujú v sobotu

Praha 13. januára (TASR) - Prvý deň prvého kola prezidentských volieb v Česku sa skončil. Volebné miestnosti sa zatvorili dve hodiny pred polnocou. Voliči budú môcť svoj hlas odovzdať aj v sobotu od 8.00 do 14.00 h, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Počas prvého dňa prišli k volebným urnám všetci prezidentskí kandidáti a tiež najvyšší ústavní činitelia. Prezident Miloš Zeman uviedol, že jeho nástupca by mal byť skúsený politik, ktorý si vie presadiť svoj názor. Verí, že účasť bude v tohtoročných voľbách vysoká.



Vo vysokú účasť dúfa aj premiér Petr Fiala. Ten povedal, že je pripravený s novou hlavou štátu nadviazať komunikačný vzťah. Považuje totiž za dôležité, aby sa ústavní činitelia dokázali dohodnúť.



Podľa Českej televízie chodilo najviac voličov k volebným urnám hneď po otvorení volebných miestností a potom večer v čase, keď sa ľudia vracali z práce. V niektorých okrskoch dosiahla účasť do večera aj 50 percent.



Česi si svoju novú hlavu štátu volia tiež v zahraničí. Okrem zastupiteľských úradov svoje hlasy v piatok odovzdali vojaci na zahraničných misiách. Jedným z takýchto miest bola aj základňa Lešť na Slovensku.



Počas prvého volebného dňa sa však vyskytli aj problémy. Niektorým ľuďom Česká pošta nestihla doručiť volebné preukazy. Tie sú určené na to, ak chce volič odovzdať svoj hlas inde než v mieste svojho trvalého bydliska. Ak oň raz požiada, bez neho už voliť nemôže.



V jednej z volebných miestností v okrese Litoměřice sa stala nešťastná udalosť. Senior zašiel za plentu pripraviť si volebný lístok. Náhle však skolaboval a oživiť sa ho už nepodarilo.



Česi si v historicky tretej priamej voľbe zvolia nástupcu odchádzajúceho prezidenta Miloša Zemana. O post na Pražskom hrade sa uchádza osem kandidátov. Výsledky prvého kola voľby by mali byť známe v sobotu večer.