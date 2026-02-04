< sekcia Zahraničie
Prvý deň rokovaní vyjednávačov Ruska, Ukrajiny a USA sa skončil
Rusko v stredu prostredníctvom hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova zdôraznilo, že bude vo vojne pokračovať, kým Kyjev nepristúpi na podmienky Moskvy.
Kyjev 4. februára (TASR) - Vyjednávači Ruska a Ukrajiny ukončili v stredu prvý deň mierových rokovaní sprostredkovaných USA v Spojených arabských emirátoch, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Dnes sa rokovania skončili,“ potvrdila novinárom Diana Davitjanová, hovorkyňa ukrajinského tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustema Umerova, bez uvedenia ďalších podrobností. Ako dodala, „plánuje sa,“ že rokovania budú pokračovať vo švtrok.
„Pracujeme podľa jasných pokynov prezidenta Volodymyra Zelenského s cieľom dosiahnutia dôstojného a trvalého mieru. Hlavu štátu informujeme o napredovaní pri každej fáze rokovaní,“ uviedol na začiatku rokovaní Umerov.
Schôdzka v Abú Zabí sa koná v nadväznosti na predchádzajúce rokovania v metropole Spojených arabských emirátov. Pôvodný termín 1. februára bol podľa Zelenského presunutý z dôvodov, ktoré nesúviseli s Ukrajinou. K sporným bodom stále patria územné nároky Ruska a žiadna strana zatiaľ neprejavila ochotu dosiahnuť kompromis.
