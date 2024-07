Prvý film legendárnej štvorice Beatles A Hard Day's Night má 60 rokov

Bratislava 5. júla (TASR) - Pred 60 rokmi, 6. júla 1964, mal v Londýne premiéru prvý hraný film skupiny Beatles s názvom A Hard Day's Night. Filmu predchádzali veľké očakávania zo strany fanúšikov aj hudobnej kritiky. Hlavnými postavami boli členovia skupiny John, Paul, Ringo a George, ktorí vlastne hrali seba.



V polovici roku 1963 prepukla na Britských ostrovoch a následne aj v Európe a Amerike ozajstná beatlesmánia. To mal byť aj názov prvého filmu kapely, ktorý začal pripravovať manažér Brian Epstein. Producent Walter Shenson prišiel s nápadom, aby Beatles vo filme predstavovali sami seba. Mal to byť vlastne dokument z ich britského turné, o atmosfére na koncertoch, zákulisí koncertných pódií a vlastne aj o trávení voľných chvíľ. Scenár filmu spracoval liverpoolsky rodák Alun Owen. Po jeho skončení začali hľadať režiséra a vybrali si Američana Richarda Lestera.



Prvú klapku nakrútili v stredu 11. marca 1964 v londýnskom filmovom štúdiu Twickenham. Čas nakrúcania bol limitovaný, pretože 8. júna už Beatles cestovali na turné do Hongkongu, Austrálie a Nový Zéland. Skladby pre film zložili John Lennon a Paul McCartney. Nahrávali ich striedavo v štúdiu na Abbey Road a štúdiu Pathé-Marconi v Paríži. Pôvodný názov filmu Beatlemánia sa nakoniec zmenil na A Hard Day's Night. Dôvodom bola Ringova poznámka po 18-hodinovom maratóne vo filmovom štúdiu, keď povedal: It's Been a Hard Day's Night. John s Paulom k tomu dodali: And I've Been Working Like A Dog. Takto bola hotová aj prvá sloha textu novej piesne.



Po návrate z koncertného turné sa 6. júla konala v londýnskom Pavilion Cinema oficiálna premiéra filmu, ktorý sa v Československu premietal pod názvom Ťažký deň. Davy fanúšikov úplne zablokovali premávku na londýnskom Piccadilly, fasádu budovy kina zakrývala svetelná reklama s portrétmi Beatles, medzi hosťami bola aj princezná Margaret, sprevádzaná manželom lordom Snowdonom. Druhá premiéra sa uskutočnila v Liverpoole. Návrat stratených synov do rodného mesta sa podobal manifestácii, prišlo pol milióna Liverpoolčanov. Keď sa po pravici starostu Liverpoolu na balkóne mestskej radnice objavili Ringo s Johnom a po ľavej ruke Paul s Georgeom, ovácie nemali konca.



Štyri dni po premiére filmu, 10. júla 1964, vychádza tretí album skupiny Beatles s názvom A Hard Day's Night a zároveň aj singel A Hard Day's Night, na B strane bola skladba I Should Have Known Better. Singel aj album sa v priebehu pár dní vyšplhali na prvé miesto rebríčka.