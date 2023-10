Prvý francúzsky konvoj sťahujúci sa z Nigeru dorazil do Čadu

Paríž 19. októbra (TASR) - Prvý francúzsky cestný konvoj s vojakmi, ktorí sa sťahujú z Nigeru po zvrhnutí tamojšieho prezidenta, dorazil do susedného Čadu, uviedla vo štvrtok francúzska armáda. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Konvoj "po deviatich dňoch cesty dorazil bez akýchkoľvek mimoriadnych problémov" do čadského hlavného mesta N'Djamena, uviedol hovorca francúzskeho generálneho štábu Pierre Gaudilliere. Vojaci sa odtiaľ letecky presunú späť do Francúzska. Presun z Nigeru sa uskutočnil v koordinácii s nigerskými silami.



Francúzsko začalo minulý týždeň sťahovanie sa z Nigeru po júlovom zvrhnutí prezidenta Mohameda Bazouma, kľúčového spojenca Paríža v regióne Sahel.



Francúzsku armádu čaká repatriácia jej vybavenia prevažne po súši cez Čad a potom Kamerun. Ide o vzdialenosť viac ako 3000 kilometrov, pričom niektoré oblasti na trase sú známe ako útočiská džihádistických skupín.



Približne 1400 vojakov bolo nasadených v hlavnom meste Niamey a na západe Nigeru, kde bojovali proti ozbrojencom napojeným na extrémistickú skupinu Islamský štát a teroristickú sieť al-Káida, pričom mali k dispozícii stíhacie lietadlá, vrtuľníky, drony, obrnené vozidlá a ďalšie vybavenie.



Prvý konvoj dorazil do Čadu v obrnených vozidlách s nigérijským sprievodom po absolvovaní vyše 1600 kilometrov dlhej cesty. N'Djamena je sídlom francúzskeho vojenského veliteľstva pre celú oblasť Sahelu, a je tam nasadených zhruba 1000 vojakov.



Za uplynulých 18 mesiacov je to už tretíkrát, čo nejaká bývalá africká kolónia poslala preč francúzske jednotky. Podľa AFP to znamená vážny úder pre vplyv Francúzska na tomto kontinente, ako aj pre jeho prestíž na medzinárodnej scéne.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron prijal v stredu v Elyzejskom paláci čadského prezidenta Mahamata Débyho. Rokovali o regionálnych otázkach a "návrate našich vojenských prostriedkov do Francúzska", uviedol Paríž.