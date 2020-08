Prvý Hongkončan obvinený na základe čínskeho zákona zostáva za mrežami

Hongkong 25. augusta (TASR) - Hongkonský najvyšší súd v utorok opäť zamietol prepustiť na kauciu prvú osobu obvinenú z podnecovania separatizmu a terorizmu na základe nového zákona o národnej bezpečnosti, ktorý parlament v Pekingu schválil 30. júna, informovala agentúra Reuters.



Žiadosť obvineného o udelenie kaucie zamietol sudca najvyššieho súdu Alex Lee.



Podľa stanoviska hongkonskej polície dvadsaťtriročný Tchung Jing-kchit počas jazdy na motocykli úmyselne narazil do skupiny policajtov a niektorých z nich zrazil, pričom mal pri sebe zástavu s nápisom "Osloboďte Hongkong, revolúcia našich čias". Po incidente muža ihneď zatkli.



Hongkonská vláda vtedy oznámila, že aj používanie slovného spojenia "Osloboďte Hongkong, revolúcia našich čias" je protizákonné, lebo patrí medzi aktivity smerujúce k separatizmu a predstavuje podvratnú činnosť.



Súd minulý mesiac zamietol prepustiť Tchunga na kauciu, pričom odročil pojednávanie na 6. októbra. Prokuratúra sa totiž pokúša získať viac času na zhromažďovanie dôkazov.



Tchung následne napadol zákonnosť svojej väzby, avšak aj tento jeho podnet bol minulý piatok zamietnutý.



Hongkončan Tchung Jing-kchit patrí medzi vyše 300 osôb, ktoré miestne úrady zatkli 1. júla, teda deň po zavedení nového bezpečnostného zákona.



Kontroverzne prijímaný zákon umožňuje stíhanie osôb za rozsiahle spektrum aktivít údajne smerujúcich k odtrhnutiu Hongkongu od Číny. Previnilcom hrozia väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie. Kritici poukazujú na to, že na základe nového zákona je možné stíhať aj mierumilovné politické názory.