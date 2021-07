Prvý Hongkončan odsúdený podľa nového čínskeho zákona dostal 9 rokov

Hongkong 30. júla (TASR) - Čašník z Hongkongu dostal v piatok trest deväť rokov väzenia. Začiatkom tohto týždňa sa stal prvým človekom odsúdeným na základne nového zákona o národnej bezpečnosti, ktorý Peking zaviedol v tejto osobitnej administratívnej časti Číny, aby potlačil tamojší odpor voči čínskej vláde. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Čašníka menom Tchang Sing-ťie (v anglickom prepise Tong Ying-kit) odsúdili už v utorok za terorizmus, pretože vlani 1. júla počas protivládneho zhromaždenia vrazil motocyklom do troch policajtov, a tiež za podnecovanie k odtrhnutiu Hongkongu od činy, pretože mával protestnou zástavou s heslom. Dvadsaťštyriročný mladík to urobil deň po tom, čo zákon o národnej bezpečnosti vstúpil v Hongkongu do platnosti.



Na zástave sa nachádzalo heslo "Osloboďte Hongkong, revolúcia našich čias". Toto heslo bolo vidieť všade na obrovských a často násilných prodemokratických protestoch, ktoré zmietali mestom pred dvoma rokmi.



Sudcovia v piatok na pojednávaní oznámili výšku trestu za obe obvinenia.



Verdikt prokurátorom a obhajcom naznačuje, ako hongkonské súdnictvo plánuje interpretovať všeobecne formulovaný pekinský zákon o národnej bezpečnosti a či sa súdy poloautonómneho mesta budú podobať súdom v autoritárskej pevninskej Číne.



Na základe tohto zákona bolo obvinených už vyše 60 ľudí vrátane niektorých najznámejších hongkonských prodemokratických aktivistov, ako je napríklad Jimmy Lai, majiteľ už zatvoreného denníka Apple Daily.



Väčšina z týchto obvinených sa nachádza vo väzbe, kde čakajú na súdny proces.



Čína tvrdí, že zákon o národnej bezpečnosti bol potrebný, aby obnovil stabilitu po protestoch z roku 2019. Avšak demokratickí aktivisti a mnohé západné krajiny tvrdia, že táto právna norma premieňa Hongkong na obraz autoritárskej Číny.