Prvý kamión s generátormi pre Ukrajinu čoskoro vyrazí do Černihivu
Do mesta Černihiv poputujú rôzne typy generátorov, ktoré majú pomôcť zabezpečiť dodávky elektriny pre civilné obyvateľstvo a kľúčovú infraštruktúru.
Autor TASR
Trenčín 29. januára (TASR) - Viac ako 700.000 eur sa podarilo vyzbierať za necelý týždeň na Slovensku na nákup generátorov v rámci iniciatívy Teplo pre Ukrajinu. Prvú várku generátorov za asi 100.000 eur vo štvrtok v Trenčíne naložili na kamión, ktorý už čoskoro vyrazí na Ukrajinu. Informoval o tom Stanislav Bielik - riaditeľ humanitárnej organizácie Adra, ktorá nákup a transport generátorov logisticky zastrešuje.
Do mesta Černihiv poputujú rôzne typy generátorov, ktoré majú pomôcť zabezpečiť dodávky elektriny pre civilné obyvateľstvo a kľúčovú infraštruktúru. Pomoc bude pokračovať aj v ďalších mestách, do verejnej zbierky sa dá stále zapojiť.
„Prijali sme zodpovednosť nakúpiť, vybaviť colné formality, odviezť a odovzdať generátory priamo do inštitúcií, ktoré ich najviac potrebujú. Konvoj humanitárnej pomoci budeme osobne sprevádzať a asistovať pri preprave aj odovzdaní, aby sme mohli zdokumentovať pre všetkých našich donorov, že dobrá vec sa podarila,” priblížil Bielik.
Prvý kamión naložili aj za prítomnosti veľvyslanca Ukrajiny v SR Myroslava Kastrana. Do jedného nákladného vozidla sa zmestilo niekoľko kusov veľkých a menších generátorov, ktoré budú už o niekoľko dní slúžiť nemocniciam, škôlkam, školám, vodárňam či ďalším inštitúciám v Černihive. Celý región je v kritickom stave a neustále výpadky elektriny zapríčinené ruskými útokmi ho opakovane ochromujú.
„Sme svedkami toho, ako sa solidarita premieňa na konkrétne činy a konkrétnu pomoc. Od spustenia zbierky Teplo pre Ukrajinu uplynulo necelých šesť dní a už máme naložený prvý kamión, ktorý odvezie do mesta Černihiv nielen generátory a výkonné nabíjacie stanice, ale aj nádej. Tento výsledok by bol nemožný bez neuveriteľnej synergie, ktorú dnes preukazuje slovenská občianska spoločnosť,“ zdôraznil veľvyslanec s tým, že v najbližších dňoch by mali odísť generátory aj do Sumskej oblasti.
Energetické zariadenia sa podľa neho stanú základom pre fungovanie nemocníc, škôl, verejných inštitúcií a bodov nezlomnosti. Za to všetko treba podľa neho poďakovať ľuďom a partnerom.
Zbierku Teplo pre Ukrajinu realizuje veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike v spolupráci s partnerskými organizáciami občianskeho sektora.
