Prvý kanadský tank Leopard 2 dorazil do Poľska

Varšava 6. februára (TASR) - Prvý tank Leopard 2, ktorý Kanada darovala Ukrajine, dorazil do Poľska, oznámila v noci na pondelok kanadská ministerka obrany Anita Anandová. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



"Prvý kanadský tank Leopard 2, ktorý sme darovali Ukrajine, dorazil do Poľska. Spolu s našimi spojencami budeme čoskoro cvičiť ozbrojené sily Ukrajiny na použitie tohto vybavenia," napísala Anandová na sociálnej sieti Twitter.



Kanada koncom januára prisľúbila, že Ukrajine pošle štyri funkčné tanky Leopard 2. Berlín predtým súhlasil s dodávkou moderných tankov Leopard 2 Kyjevu po týždňoch intenzívneho nátlaku spojencov a povolil aj ďalším krajinám, ktoré majú tieto tanky nemeckej výroby vo svojom arzenáli, aby ich zaslali Ukrajine.



Samotné Nemecko prisľúbilo 14 tankov Leopard 2 a Spojené štáty neskôr prisľúbili, že Kyjevu pošlú 31 tankov Abrams. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov varoval, že Rusko vníma dodávky tankov ako "priame zapojenie sa do konfliktu".